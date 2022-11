Zmagujejo pod kapetanovo taktirko

Los Angeles Kings so NHL v Edmontonu premagali Edmonton s 3:1. Slovenski kapetan zmagovitih gostov Anže Kopitar ob štirih strelih ni dosegel točke, igral je dobrih 21 minut. Ekipa iz mesta angelov je s 23 točkami druga na zahodnem delu in v pacifiški skupini, vodi Las Vegas s tremi točkami več.

Omenjeni hokejski ekipi sta skupno v ligi na tretjem in četrtem mestu, pred njima sta vodilni moštvi zahodnega dela, prva ekipa atlantske skupine Boston (28 točk), in New Jersey, ki ima na čelu metropolitanske skupine 26 točk.

Na preostalih dveh tekmah večera je Ottawa v derbiju začelja vzhoda s 4:1 doma premagala Buffalo, v Chicagu pa so v partiji dveh slabših ekip zahodnega dela lige domači s 5:2 ugnali St. Louis. Za slednjima moštvoma je v centralni skupini le Arizona.