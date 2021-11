Zmajem je močno spodrsnilo na tivolskem ledu

Drevišnja predstava pred 2000 gledalci v tivolski dvorani za točke razširjene avstrijske lige ni ponudila prepoznavnih pravljičnih odtenkov te sezone v režiji in izvedbi domačih zmajev. Proti odličnemu Salzburgu so doživeli najvišji poraz v sezoni – 2:7 (0:3, 1:3, 1:1; Leclerc, Piche; Wukowits, Baltram po 2, Loney, Schneider, Raffl) –, toda vseeno ostali na vrhu lestvice.

Avstrijci so bili tokrat za razred hitrejši in učinkovitejši od blede domače zasedbe, pri kateri niti vratarja Žan Us in Paavo Hölsä nista mogla preprečiti visokega poraza. Ob koncu tedna bi Olimpija morala igrati proti Bratislavi, a ker je ta izstopila iz lige, tekme ne bo. Sledi pa slovenski derbi med zmaji in železarji, v torek (23. t. m.) za točke državnega prvenstva.