Zmajem spodrsnilo tudi v Beljaku

Hokejisti Olimpije so po tesnem nedeljskem porazu v Brunicu ostali praznih rok tudi na beljaškem ledu, kjer jih je domači VSV premagal s 4:2 (0:1, 2:0, 2:1; Maxa, Karlsson, Lanzinger, Lindner; Šturm, Zajc).

Podobno kot nazadnje na Južnem Tirolskem so bili Ljubljančani v boju za zmago do konca, tekmo so odprli z vodilnim golom, toda obenem je bil pristop domačega moštva zelo zagnan in tudi napadalen, saj se je to moralo pobrati po nedeljski sramoti v koroškem derbiju, ko je v Celovcu proti gostiteljem izgubilo kar z 1:9.

Že nekaj časa je na dlani, da Olimpija kot novinec v tekmovanju ICEHL vendarle ne more nizati zgolj zmag, po današnjem kolu je padla na še vedno zelo visoko 3. mesto, dobra bera točk iz uvodne polovice sezone ji še naprej ohranja lepe možnosti za končno uvrstitev v ligaškem delu sezone med šesterico in tako tudi zagotovljeno končnico.

Pred zmaji pa je že v četrtek novi zahteven izpit: v domačem Tivoliju se bodo na zadnji tekmi koledarskega leta pomerili s Celovčani, pri katerih zelo vidni vlogi pripadata Roku Tičarju in Andreju Tavžlju. V današnjem kolu so slednji po podaljšku izgubili v Gradcu s 3:4, en gol je za domače moštvo prispeval Ken Ograjenšek.