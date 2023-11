Zmajem spodrsnilo tudi v Linzu

Olimpijini hokejisti, ki so v tej sezoni večkrat presenetili favorite na tujem, so tokrat v Linzu tako kot dva dni prej doma z Vienno ostali praznih rok. Domače moštvo se je veselilo zmage s 4:2 (Lebler 25., 44., 52., Brucker 23.; Bičevskis 23. PP, Mahkovec 51. PP) in se utrdilo v zgornjem delu razpredelnice na 4. mestu, SŽ Olimpija ostaja 10.

Predvsem pa bodo zmaji morali začeti nabirati točke na domačem ledu, kjer so jih doslej v sezoni preveč oddali, in prvo priložnost bodo imeli že to nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 18. uri gostoval Brunico, nekoč Olimpijin tekmec v finalni seriji alpske lige. In prav v tem tekmovanju bo živahno že v soboto, ko bodo Jeseničani gostili Ktzbühel, Celjani pa Merano. Obe tekmi bosta ob 18. uri.

Iz današnjega večera v ICEHL pa gre omeniti še viden delež nekaterih slovenskih reprezentantov v Avstriji. Robert Sabolič je prispeval gol, povratnik po bolezni Blaž Tomaževič pa podajo za zmago VSV v Beljaku s 3:2 proti gostom iz Gradca, Rok Tičar pa je bil dvakrat podajalec ob zmagi Vienne proti Vorarlbergu, prav tako s 3:2.