Zmaji blizu senzaciji na Finskem

Hokejisti SŽ Olimpije so bili na svoji zgodovinski prvi tekmi v ligi prvakov blizu senzaciji. Na gostovanju pri favoriziranem moštvu TPS v Turkuju so tesno izgubili z 2:3 (0:0, 1:3, 1:0).

Zmaji so celo vodili, potem ko je v dvanajsti minuti domačo mrežo zatresel Jaka Sodja. Že pičlih 16 sekund pozneje pa je izenačil Teemu Kivihalme, ki je nato v 15. minuti popeljal finske podprvake tudi v vodstvo. Na 3:1 je še v drugi tretjini povišal Mikael Pyyhtiä in zdelo se je že, da ima TPS vse pod nadzorom.

Toda Ljubljančani se niso vdali. Zadnjo tretjino so z golom Aljoše Crnoviča celo odločili v svojo korist in ob koncu – ko so imeli igralca več na ledu – silovito pritisnili proti domačim vratom, vendar njihovi napadi niso več obrodili sadov. Izkazal se je tudi Olimpijin vratar Žan Us, ki je zbral 28 obramb. Slovenski prvaki so proti finskemu čuvaju mreže Lassiju Lehtinenu sprožili trinajst strelov.

Naslednjo tekmo lige prvakov bodo zeleno-beli odigrali že v nedeljo (19.00), ko bodo gostovali pri Grizlijih v Wolfsburgu, ki nocoj gostijo igralce švicarskega kluba Zug.