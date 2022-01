Zmaji brez ognja v Innsbrucku

Hokejisti SŽ Olimpije se sklonjenih glav vračajo iz tirolske metropole. V odigrani tekmi 48. kola ICEHL so morali namreč Ljubljančani z 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) priznati premoč igralcem Innsbrucka.

Zmaji so v uvodni tretjini sprožili dvakrat več strelov od Innsbrucka, ki so bili učinkovitejši. V 18. minuti je namreč prvič na tekmi v polno zadel Kanadčan Daniel Leavens. V drugem delu sta bili moštvi povsem enakovredni, kar zadeva število strelov, a Ljubljančani so bili še naprej premalo natančni, medtem ko so Avstrijci še dvakrat premagali Paava Hölsäja, Finca v vratih SŽ Olimpije. V 30. minuti je še drugič ljubljansko mrežo zatresel Leavens, malce pred koncem druge tretjine pa se je med strelce vpisal še Danielov rojak Timothy Mcgauley.

Ljubljanski zasedbi je nekaj upov po preobratu vzbudil Nik Simšič, ki je v 52. minuti znižal zaostanek na 1:3. A manj kot dve minuti pozneje je bilo tudi teh upov konec, saj je mrežo gostov zadel še Avstrijec Lukas Bär. Za nameček je v 56. minuti svoj trojček golov zaokrožil Leavens in postavil končni izid.

Naslednjo tekmo bodo zmaji odigrali že v petek (19.45), ko bodo gostili Vienno Capitals.