Zmaji bruhali ogenj na Dunaju

Hokejisti SŽ Olimpije so slavili drugo zmago v tej sezoni ICEHL, potem ko so danes v gosteh s 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) ugnali igralce moštva Vienna Capitals. Za »zmaje« so na Dunaju v polno zadeli Joona Erving (24.), Tadej Čimžar (40.) in Chris Dodero (45.).

Ljubljančani so že na začetku pritisnili proti domačim vratom, po prvi igri z igralcem več pa so pobudo prevzeli Dunajčani. Kljub priložnostim enih in drugih zadetkov ni bilo, tako da sta ekipi uvodno tretjino končali poravnani. Veliko zaslug pri tem je imel tudi Olimpijin vratar Anthony Morrone, ki je sicer na današnji tekmi zbral kar 48 obramb in je bil ključni člen za zmago Ljubljančanov.

Zmaji so drugo tretjino odprli z igralcem manj, ko pa so bili spet popolni, so hitro prišli do prvega vodstva. V 24. minuti je Olimpijo v vodstvo popeljal Finec Joona Erving po ne najbolj posrečeni reakciji domačega vratarja Bernharda Starkbauma. Gostitelji so izenačili v 35. minuti po nasprotnem napadu dva na ena. Prvi poskus Jeremyja Gregoira je Morrone še ubranil, nato pa je napadalcu plošček le uspelo spraviti čez črto. A tik pred koncem druge tretjine so Ljubljančani znova prešli v vodstvo, ko je zadel Tadej Čimžar, tako da so zmaji na zadnji odmor odšli s prednostjo zadetka.

V zadnji tretjini so Ljubljančani povišali prednost. V 45. minuti je bil po protinapadu natančen Chris Dodero. Šest minut pred koncem dvoboja so domači hokejisti znižali, ko je Nikolaus Hartl iz bližine plošček pospravil v mrežo. Do konca so Dunajčani pritiskali. Na voljo so imeli tudi številčno premoč; vratarja so zamenjali s še šestim zunanjim igralcem. Vseeno niso zasukali rezultata, tako da se Olimpija z Dunaja vrača s polnim izkupičkom.

Ljubljančani zdaj s šestimi točkami na lestvici razširjenega avstrijskega prvenstva zasedajo osmo mesto, na vrhu je Salzburg (15).

V naslednjem krogu regionalne lige bodo zmaji v nedeljo znova igrali proti Fehervarju, ki so ga premagali že v tretjem krogu na tujem (3:2). V domačem Tivoliju se bodo pred tekmo poslovili tudi od Aleša Mušiča, ki zaključuje profesionalno kariero. Ob kratki slovesnosti bodo upokojili njegov dres s številko 16.

Lestvico zagotavlja SofaScore

Uspešni tudi »železarji«

Jeseničani pa so v alpski ligi s 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) odpravili Bregenzerwald. »Železarji« so bolj ali manj celotni dvoboj nadzorovali dogajanje na ledu. Za vodstvo je poskrbel Eric Pance v 13. minuti in tako dosegel že svoj sedmi gol v tej sezoni alpske lige.

Prednost gostiteljev je štiri minute pred koncem prve tretjine povišal Jaša Jenko. Na začetku druge tretjine se je sam pred gostujočim vratarjem znašel Žan Jezovšek in zabil za 3:0. Tudi gostje so imeli v drugi tretjini svoje priložnosti, a je vsakič svoje delo dobro opravil vratar Jeseničanov Urban Avsenik.

V zadnji tretjini sta bila vnovič natančna Eric Pance in Žan Jezovšek. Osem sekund pred koncem je z lepim strelom končni izid srečanja (6:0) postavil Luka Ulamec. Jeseničani tako še naprej v alpski ligi niso prejeli gola pred domačimi gledalci. S to zmago so skočili na vrh lestvice, a imajo s tekmo več enako število točk kot še neporaženi Unterland Cavaliers.

Naslednji dvoboj Gorenjce v alpski ligi čaka že jutri, ko bodo gostovali pri EK Die Zeller Eisbären.