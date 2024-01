Zmaji bruhali ogenj v Gradcu, z dvema goloma zablestel mladi Vodlan

Hokejisti SŽ Olimpije so bili spet uspešni v ICEHL. V 42. kolu odprtega avstrijskega prvenstva so v gosteh kar s 6:1 (3:1, 1:0, 2:0) odpravili tekmece iz Gradca.

Potem ko so v prejšnjem krogu zeleno-beli s precej truda in po preobratu (po zaostanku z 0:3) dobili tekmo v Asiagu, so se danes znesli nad zadnjeuvrščenim moštvom v ICEHL. Že v uvodni tretjini so postavili temelje za nov uspeh. Gostitelji so sicer po začetnem zaostanku, ko je zadel Chris Dodero, še izenačili, potem pa niso bili več kos zmajem.

Gostje so z dvema hitrima zadetkoma, ko sta plošček za hrbet domačega vratarja Larsa Vodlena spretno spravila mlada Jan Ćosić in Bine Mašič, že po dveh minutah spet prevzeli nadzor nad dogajanjem na ledu.

Tudi v nadaljevanju Ljubljančani niso imeli težav. Gradec je sicer imel nekaj več strelov, a drugega gola ni dosegel. Po drugi strani bi lahko Ljubljančani poleg četrtega zadetka, za katerega je v 35. minuti poskrbel Žiga Mehle, zabili še kakšnega. V drugi tretjini je ta sicer ostal edini, a so gostje nato piko na i dobri in učinkoviti predstavi postavili v zadnjem delu, ko se je z dvema goloma izkazal še mladi Luka Vodlan za končnih 6:1.

S tretjo zaporedno zmago in sedmo v zadnjih devetih tekmah so si slovenski prvaki pripravili dobro izhodišče za finiš rednega dela sezone. Za začetek jih naslednji teden čaka paket domačih tekem, saj bodo v petih dneh od torka do nedelje v Tivoliju gostili Pustertal, Vorarlberg, pred katerim imajo kot deveti že osem točk prednosti, in Innsbruck.