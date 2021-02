Zmaji drugič v treh dneh opravili z Linzem

Alpska liga

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige premagali Linz s 3:1 in z novimi tremi točkami ostajajo na vrhu lestvice alpske lige.Ljubljanski hokejisti so se še drugič v treh dneh pomerili z istim tekmecem. V četrtek so mu nasuli kar sedem golov (7:2), tokrat pa so pokazali več usmiljenja.V prvi tretjini sta zadela(3.) in(19.). V nadaljevanju zadetkov ni bilo, čeprav so imeli domači v drugi tretjini trikrat igralca več na ledu, a je bil dobro razpoložen vratar LinzaDomači so ga tretjič na tekmi premagali tik pred koncem tretjine, ko so spet imeli "power-play". V zadnji tretjini pa nato skoraj do konca ni bilo spremembe izida, zaradi treh izključitev na strani domačih pa je imel nekaj več dela tudi domači vratar. Na koncu mu ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, saj so gostje 14 sekund pred sireno dosegli častni gol.Ljubljančani imajo po četrti zaporedni zmagi zdaj na vrhu lestvice 61 točk, naslednjič pa bodo na delu v torek, ko jih čaka na papirju nova lahka naloga, saj bodo gostovali pri predzadnji celovški zasedbi.SŽ Olimpija - Steel Wings Linz 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)Pance 3., Kujavec 19., Mušič 40.; Steibl 60.