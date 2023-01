Zmaji in železarji morajo tekmovati skupaj

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je že prva tekma tekma domačega finala potrdila, kako pomembno bi bilo, da bi v prihodnje Ljubljančani in Jeseničani igrali skupaj v najvišjem regionalnem tekmovanju. In če bi slednji vstopili v ICEHL, so si najbrž že na jasnem, koga bi morali imeti v vratih. A najprej je treba končati to domače prvenstvo. Morda bo danes Olimpija že osvojila novi naslov ...