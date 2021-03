»Zmaji« in »železarji« so si priigrali zaključni žogici

Slovenski hokejski moštvi sta tudi v drugo preskočili oviri v četrtfinalu alpske lige (AHL) in zdaj potrebujeta le še eno zmago za uvrstitev med četverico. SŽ Olimpija je sinoči zmagala pri Vipitenu s 4:3 (2:1, 1:0, 1:2), SIJ Acroni Jesenice pa v Val Gardeni s 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).



Ljubljanski hokejisti so si kot prvi po rednem delu regionalnega tekmovanja sami izbrali tekmeca za četrtfinale. Na prvi tekmi v Tivoliju se je Vipiteno izkazal za trdo ekipo, ki je ne smejo podcenjevati, kljub temu pa so »zmaji« na koncu prišli do prepričljive zmage s 7:3.



Danes je bila naloga podobno težka, v gosteh pa so se namučili z borbenim tekmecem, ki je imel zelo razpoloženega vratarja.

Uvod je pripadel gostom, za Ljubljančane pa je zadel Marc-Olivier Vallerand, ob koncu tretjine je nato vodstvo povišal še Anže Ropret. Toda gostom prednosti 2:0 ni uspelo zadržati do odmora, saj so domači zadeli že 14 sekund pozneje in spet obudili upe.

Ko so nato gostje še v drugi tretjini zadeli po podobnem scenariju kot v prvi, Žiga Pance je bil uspešen 23 sekund pred iztekom, se je zdelo, da bodo Ljubljančani našli ritem. A se gostitelji niso vdali. V le dveh minutah zadnjega dela so izid izenačili in poskrbeli za razburljivo končnico.



Za srečen konec druge tekme pa je nato z drugim golom na tekmi poskrbel Vallerand v 56. minuti, še tretjič pa se domačim ni uspelo vrniti, čeprav je ob koncu tudi eden junakov domače ekipe, vratar Jakob Rabanser (48 obramb) predčasno zapustil vrata, je ostalo pri tesni zmagi Olimpije.

Hebar dvakrat v polno

Jeseničani so na prvi tekmi doma imeli kar precej težav, da so strli Gardeno. Podoben je bil tudi razplet na drugi tekmi, saj je bilo malo strelov na vrata in zadetkov. Bolje začeli »železarji«, za edini gol v prvi tretjini je poskrbel Andrej Hebar. Gostitelji so se nato vrnili na polovici tekme, ko so z igralcem več poskrbeli za izenačenje.



Toda jeseniški odgovor je bil hiter, že pol minute pozneje je namreč za nov gol spet poskrbel izkušeni Hebar. A minimalno vodstvo Jeseničanov je obetalo negotovo zadnjo tretjino. To so bolje začeli gostje, a si niso priigrali povišanja prednosti. Gardena je imela v 54. minuti igralca več, domači so že takrat prvič potegnili iz gola vratarja Jacoba Smitha, a jeseniški čuvaj mreže Žan Us ni klonil.



Gostitelji so nato tudi ob izenačenih močeh na ledu morali tvegati, igra brez vratarja pa se je zanje končala slabo, saj je v 58. minuti Žan Jezovšek zatresel prazno mrežo ter tako na enak način kot prvo tekmo v Podmežakli končal tudi tokratno za enak končni izid 3:1.



Naslednji tekmi bosta v četrtek v Ljubljani in na Jesenicah.

