Zmaji končali niz osmih porazov

Hokejisti SŽ Olimpije so v 35. kolu lige ICEHL v gosteh premagali Asiago s 5:4 (1:0, 1:3, 3:1). Ljubljanski hokejisti so torej novo leto začeli obetavno. V Asiagu so prekinili niz kar osmih porazov in po tekmi zasukov vpisali pomembno zmago. Po njej sicer ostajajo na predzadnjem mestu, a so se tekmecu vsaj maščevali za poraz na domačem ledu 26. decembra. Takrat je italijanska zasedba v Tivoliju zmagala s 5:2. Ljubljančani so tekmo odločno začeli, imeli trikrat več strelov od gostiteljev do vodilnega zadetka, ki ga je ob igri z igralcem več v 12. minuti prispeval Joona Erving.

V drugi tretjini so domači hokejisti bolj pritisnili proti vratom Olimpije in izenačili število strelov ter hitro poskrbeli za preobrat. V vsega 1:48 minute so namreč zadeli kar trikrat prek Giordana Finora, Anthonyja Salinitrija in Allana Mcshana. So pa Ljubljančani vsaj še pred koncem te tretjine spet ujeli priključek, ko je v 40. minuti zadel Tadej Čimžar.

Toda Mcshane je s svojim drugim golom na tekmi domačim spet priigral zajetnejšo prednost, je pa v 54. minuti Marc-Olivier Vallerand z zadetkom ob power-playu obdržal Ljubljančane v igri. Jaka Šturm je na veselje soigralcev le 25 sekund pozneje zadel za izenačenje na 4:4, tekma preobratov pa je dobila nov vrhunec v 56. minuti, takrat je namreč Olimpijo do zelo potrebne zmage pripeljal Luka Kalan z zadetkom za 5:4. Ljubljanske hokejiste že v torek čaka novo gostovanje, in sicer pri KAC v Celovcu.

