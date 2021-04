Zmaji le še korak do nove lovorike

Drama na ledu v finalu alpske lige je dobila svoje novo poglavje, Olimpijini hokejisti pa so zdaj že zelo blizu lovorike. Tako kot na prvi tekmi v Tivoliju so tudi na ta četrtkov večer v Asiagu zmagali po podaljšku s 3:2 (1:!, 0:0, 1:1; 1:0; Čimžar 37 PP, Magovac 60, Ulamec 67; McParland 15 PP, Tessari 59) in tako ob skupnem vodstvu v seriji z 2:0 potrebujejo le še eno zmago za ubranitev naslova najboljšega moštva v alpski ligi.



Sicer pa je bila ta tekma preslikava domala sleherne v tej končnici, ko sta obe slovenski moštvi igrali z Asiagom. Slednji namreč igra čvrsto, disciplinirano, ni mu lahko prebiti obrambe in za povrh premagati zanesljivega Gianluco Vallinija v vratih. Po domačem golu minuto pred koncem rednega dela tekme se je zdelo, da bo italijansko moštvo izenačilo v seriji, toda Aleksandar Magovac, otrok jeseniške šole v ljubljanskem dresu, je pol minute pozneje z natančnim strelom izenačil in zmajem priboril podaljšek. Junak slednjega pa je bil po imenitnem prodoru z golom za zmago Luka Ulamec, hokejist 4. Olimpijinega napada.



Tekma št. 3, morda tako že zadnja v letošnjem finalu alpske lige, bo v soboto ob 20. uri v ljubljanski dvorani Tivoli.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: