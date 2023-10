Zmaji na ledu so proti Linzu streljali s praznimi naboji

Hokejisti SŽ Olimpije so v vnaprej odigrani tekmi 30. kroga lige ICEHL izgubili z ekipo Black Wings Linz z 0:2 (0:1, 0:0, 0:1); dvorana Tivoli, gledalcev 850, sodniki: Groznik, Nagy (glavna), Muzsik, Snoj; strelca: 0:1 Lebler (Feldner, 5.), 0:2 Collins (Lebler, Knott, 60.); kazenske minute: SŽ OLimpija 4, Black Wings LInz 4.

Ljubljanski hokejisti so danes začeli serijo treh tekem v tem tednu; v zgoščenem urniku jih nato že v petek čaka še en domač obračun z Beljačani, v nedeljo pa še gostovanje pri Asiagu. Zeleno-beli v zadnjem obdobju po dobrem začetku sezone igrajo po sistemu toplo-hladno, kar jih je pred dvobojem postavilo na deveto mesto lestvice, današnji tekmec pa jih je prehitel po torkovi odločitvi vodstva tekmovanja, ki je neodigrano tekmo z Gradcem registriralo s 5:0 za Linz.

Gostje iz Linza pa so bili danes boljši tudi na ledu. V Tivoliju že drugič v sezoni, saj so dobili tudi uvodno tekmo sredi septembra, takrat je bilo po podaljšku 2:3.

Danes je odločitev o zmagovalcu padla že zelo zgodaj, saj je Luko Klina, ki je danes dobil priložnost med vratnicama namesto Lukaša Horaka, Brian Lebler premagal v peti minuti. Nadaljevanje je bilo dokaj izenačeno, v prvem delu še z rahlo premočjo Linza, za domače je imel najlepšo priložnost po protinapadu Žiga Mehle, izid pa se ni spremenil.

Spremenil se ni niti ob igri z igralcem več na začetku drugega dela. Gostje so bili zbrani v obrambi, imeli pa so tudi razpoloženega vratarja Thomasa Höneckla, ki je ustavljal vse nevarne poskuse. Strelov na vrata so imeli sicer domači več, tako v drugi kot v zadnji tretjini, a plošček ni našel poti v mrežo.

Ob drugi številčni prednosti na tekmi so si domači privoščili napako, po kateri je Linz zadel okvir vrat. Kljub vsemu je ostal dvoboj odprt skoraj do konca. A je v zadnji minuti, ko bi domača ekipa že lahko razmišljala o zamenjavi vratarja s šestim igralcem, Žiga Pavlin naredil prekršek in domači so ostali z igralcem manj. Pol minute pozneje so gostje prednost tudi izkoristili in z drugim zadetkom na tekmi potrdili zmago.

Zeleno-beli tako še vedno ostajajo brez zmage na domačem ledu v tej sezoni in so ostali na devetem mestu, naslednja priložnost za prvi domač uspeh bo petkov obračun s trenutno petimi Beljačani.