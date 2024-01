Zmaji ostali na zmagovitih tirnicah

Hokejisti SŽ Olimpije so uspešno vstopili v novi teden tekmovanja v ICEHL. Po zadnjih dveh zmagah na tujem so se ob vrnitvi v Tivoli pred 1200 gledalci razveselili zmage po podaljšku proti Brunicu s 4:3 (Pavlin 5., Dodero 19., Mehle 30. Bičevskis 61.; Akeson 2., Morley 29., Frycklund 57.) in se utrdili na 9. mestu ter tako izhodišču za uvrstitev v kvalifikacije končnice.

Tekma je bila, kot je napovedal ljubljanski kapetan in nekdanji Brunicov hokejist Žiga Pavlin, zelo zahtevna, moštvo iz vznožja smučarskega Kronplatza se je predstavilo kot zelo čvrsto. Toda Olimpija zdaj ohranja zmagoviti gen in tudi takrat, ko naleti na enakovrednega tekmeca, v trenutkih odločitve pokaže zbranost in zavzetost. Gol za zmago je po pičlih 17 sekundah zabil ljubljanski Latvijec Maris Bičevskis. Sodniki so dolgo pregledovali, če nemara gola ni dosegel z roko, po natančnem pregledu posnetka, pa so ga priznali in v Tivoliju se je začelo slavje. V večeru ICEHL je sicer odmevala rekordno visoka zmaga KAC proti Asiagu z 12:0. Naš Jan Muršak je pri Celovčanih prispeval dve podaji.

Zmaji se bodo v petek pomerili doma s Vorarlbergom.