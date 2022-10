Zmaji po loteriji do zmage v Avstriji

Visoka zmaga Jeseničanov

Uspešni so bili tudi hokejisti kluba SIJ Acroni Jesenice, ki so v tekmi alpske lige pred svojimi navijači kar s 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) odpravili Lustenau. Za »železarje« sta ob trikratnem strelcu, Latvijcu Rudolfsu Polcsu, in strelcu dveh golov Eriku Svetini v polno zadela še Ožbej Rep in Žan Jezovšek.