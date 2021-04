Drama na tivolskem ledu s srečnim koncem za zmaje

SŽ Olimpija : Asiago 3:2 (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0); 1:0 v zmagah

Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodniki Lešnjak, Pahor, Bergant, Snoj (vsi Slo).



Strelci: 1:0 – Pešut (Simšič, Vallerand, 1), 2:0 – Mušič (Ropret, Logar, 47 – PP), 2:1 – Gellert (Magnabosco, McParland, 51 – PP), 2:2 – McParland (Gellert, Rosa, 60), 3:2 Pance (Štebih, Ropret, 67).



Streli na vrata: Olimpija 43, Asiago 23.



Kazenske minute: Olimpija 6, Asiago 8.

Že uvodna tekma finala je ponudila zelo razburljivo predstavo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



KAC prvak, Rok Tičar junak tekme

Že uvodna tekma finalne serije alpske hokejske lige je ponudila izjemen scenarij, vreden končnice tudi v najmočnejših tekmovanjih na ledenih ploskvah. Domači zmaji so dolgo garali za zmago, gol odločitve pa je v 7. minuti podaljška zabil domači kapetanTekma št. 2 v seriji na tri zmage bo jutri zvečer v Asiagu.Siniša UroševičFinale! Tako kot pred dvema letoma, ko so nazadnje tekmovanje v alpski ligi izvedli do konca, je Olimpijin tabor vnovič dočakal finalno serijo končnice, tokrat v nasprotju s tisto zgodbo iz pomladi 2019 z najboljšim možnim izhodiščem oz. uvodom na domačem ledu. In tekma št. 1 se je za zmaje začela s sanjskim scenarijem – z vodilnim golom že v uvodni minuti! Tako je bilo tudi nazadnje proti Lustenauu, takrat resda z nenavadnim golom po pičlih šestih sekundah igre. Zdaj pa so gostitelji poskusili s prvo pripravljeno akcijo na tekmi,, eden tistih priljubljenih Mariborčanov v Ljubljani, je natančno zadel pod prečko in priigral svojemu moštvu imenitno odskočno desko za nadaljevanje tekme.Dejansko je Olimpija nadaljevala z odločnim in napadalnim pristopom, toda nato senazadnje že junak Asiaga v polfinalu z Jesenicami, dolgo ni dal. In če je morda še kdo pomislil, da bo zgodnje vodstvo ljubljanskemu moštvu odprlo pot k zmagi, je bilo na dlani, da bo pot do te še zelo težka.Zmaji so morali vlagati veliko energije in ustvarjalnosti za tako želeni uspešen začetek tega finala. Izkušenijemojstrsko sklenil akcijo v trenutkih številčne premoči, toda ob prednosti petih proti štirim so tudi Italijani odgovorili z golom. In nato ponovili scenarij s 5. tekme polfinala, ko se s svojo čvrsto obrambo ne vdajo ter z golom presenetijo tekmeca. Izenačili so 45 sekund pred koncem, sledil je podaljšek. V tem pa je domačo premoč z golom za zmago kronal Žiga Pance.Na 5. tekmi finala ICEHL je KAC v Bolzanu zmagal s 5:2 in s skupnim izidom 4:1 osvojil naslov zmagovalca. Pri celovškem moštvu sta v finalni seriji blestela. Slednji je bil z golom in podajama junak te zadnje tekme v sezoni ICEHL.