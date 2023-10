Zmaji so si hitro opomogli od petkovega šoka

Hokejisti SŽ Olimpije so si hitro opomogli od petkovega domačega šoka proti Voralbergu (1:7). V odprtem avstrijskem prvenstvu ICEHL so danes dosegli novo zmago v gosteh, potem ko so s 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) premagali igralce Pustertala. Za Ljubljančane sta ob dvakratnem strelcu Trevorju Goochu (v 9. in 37. minuti) v polno zadela tudi Rok Kapel (33.) in Žiga Pance (59.).

Po enakovrednem začetku uvodne tretjine gostje niso izkoristili prednosti igralca več, je pa kmalu po izteku kazni za gostitelje lepo akcijo in podajo Marisa Bičevskisa v vodilni gol spremenil Gooch. Na drugi strani se je z nekaj obrambami, tudi ob prvem domači številčni premoči, izkazal ljubljanski vratar Lukaš Horak.

Začetek druge tretjine je bil dokaj raztrgan, ekipi sta si izmenično nabirali kazni, nekaj časa igrali tudi v razmerju 4:4, potem pa je mrtvilo prekinil Rok Kapel z natančnim strelom z leve strani ob prečki. Sledile so minute divjega ritma in še več zadetkov. Najprej so domači hokejisti hitro znižali, uspešen je bil Ivan Deluca, a je bil tudi ljubljanski odgovor hiter.

Gooch je bil v 37. minuti na pravem mestu pred golom ob podaji Jake Šturma, toda gostitelji sp še pred odmorom znižali na 2:3 in tako poskrbeli za razburljivo zadnjo tretjino. Čeprav so imeli domači igralci v tem delu rahlo terensko premoč in nekaj več strelov na gol, niso več zadeli v polno. Nekaj nevarnejših poskusov je ukrotil Horak, gostje so sicer ostali brez zadetka ob številčni prednosti v 53. minuti. Tekmo je dokončno odločil Žiga Pance, ki je izkoristil domačo napako in izgubljen plošček pred vrati Pustertala spremenil v potrditev zmage za 4:2 manj kot dve minuti pred koncem.

Naslednjo tekmo bodo »zmaji« odigrali v četrtek, ko bodo gostili prvake tega tekmovanja iz Salzburga.

Jeseničani pa so danes v alpski ligi s 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) ugnali Ritten.