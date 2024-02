Zmaji na ledu spet bruhali ogenj, odločitev v Brunicu

Hokejisti SŽ Olimpije so pred 3000 gledalci v dvorani Tivoli visoko s 6:2 premagali Pustertal in bodo v četrtek na Južnem Tirolskem lovili četrtfinale razširjenega avstrijskega prvenstva.

Ljubljančani so se pred današnjim obračunom v Tivoliju znašli v položaju, ko so morali za podaljšanje sezone nujno zmagati. Na prvem dodatnem dvoboju v nedeljo so v gosteh klonili z 0:3 in še en poraz bi pomenil slovo. Na koncu so z lepo in učinkovito predstavo odločitev o udeležencu končnice prestavili na četrtek, je poročala STA.

Ljubljančani so na prejšnji tekmi prvič v koledarskem letu ostali brez doseženega gola, a v napovedi pred tekmo so bili v domačem taboru odločeni, da današnja tekma ne bo zadnja v sezoni lige ICEHL.

Začetek je bil silovit, domači so v prvih petih minutah stisnili tekmece pred njihov gol, lepi priložnost pa sta imela Miha Zajc in Žiga Pance. A zadetka ni bilo, potem pa so imeli gostje dva zaporedna power-playa. Prvega so domači ubranili, pri drugem pa je vratar Lukaš Horak klonil in Ljubljančani so spet lovili zaostanek. Pustertal je imel v prvem delu še eno prednost igralca več, a je ostala neizkoriščena, po drugi strani pa so do prednosti 5-4 pred koncem prišli tudi zeleno-beli. In jo tudi izkoristil, Marcel Mahkovec je z natančnim strelom ob vratnici premagal Andreasa Bernarda.

Sledila je odlična druga tretjina za domače moštvo. Začel je eden današnjih junakov domače ekipe Mahkovec, ko je zadel za prvo vodstvo le nekaj sekund po koncu kazni Pustertala. Tudi Južni Tirolci niso bili brez priložnosti, a je vse nevarne ploščke ustavil Horak. V 32. minuti pa je Nik Simšič s slalomom med branilci gostov in natančnim strelom pod prečko poskrbel za 3:1. Pritisk so domači nadaljevali, imeli še eno prednost 5-4 in jo izkoristili, v polno pa je zadel Ville Leskinen.

A kljub lepi prednosti tekma še ni bila odločena. V zadnji tretjini so gostje hitro znižali, potem pa močno pritiskali in Ljubljančani so v določenih obdobjih zelo trpeli, reševal pa jih je Horak. Pance, Leskinen, Charlie Dodero in Trevor Gooch so imeli sicer zrele priložnosti, plošček pa dolgo ni šel v gol. Šele ob koncu, ko so gostje tvegali brez vratarja, je za potrditev zmage zadel Miha Zajc, v zadnji minuti pa so zeleno-beli zadeli še enkrat, ko se je vratar že vrnil na svoje mesto.