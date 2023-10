Zmaji v gosteh znova bruhali ogenj

Hokejisti SŽ Olimpije so bili v ICEHL spet uspešni v gosteh. V 12. kolu odprtega avstrijskega prvenstva so s 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) odpihnili z ledu igralce Asiaga. Ob dvakratnem strelcu Jaki Sodji (23. in 37.) so gole za zmaje dosegli še Marcel Mahkovec (28.), Finec Ville Leskinen (59.) in Žiga Pance (60.).

Ljubljančani so hitro prevzeli pobudo in si pripravili več zrelih priložnosti, vendar domači vratar Justin Fazio kljub pritisku ni klonil. Najbližje golu so bili ob poskusu Trevorja Goocha v zadnji minuti, a je ostalo pri rezultatu 0:0.

Nato pa je Sodja v 23. minuti vendarle spravil plošček za hrbet Fazia. Sledil je nova številčna premoč gostov, ko je zaradi naleta ob ogradi disciplinsko kazen dobil eden domačih igralcev. Zmaji so imeli še pet minut igralca več na ledu, kar je za povišanje vodstva izkoristil Marcel Mahkovec. Ob že izenačenih močeh na ledu je Sodja nato v drugi tretjini dosegel še en gol in že postavil temelje za zmago.

Z disciplinirano igro so zeleno-beli, ki na tekmi niso imeli niti ene izključitve, dvoboj rutinirano pripeljali do konca. Gostitelji so že tri minute pred koncem tvegali brez vratarja, v prazna vrata je hitro zadel Ville Leskinen. Olimpijin vratar Lukaš Horak, ki s 14 obrambami sicer ni imel veliko dela, je tekmo končal brez prejetega zadetka. Za piko na i učinkoviti predstavi je Žiga Pance pičle tri sekunde pred koncem zadel za končnih 5:0.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani, ki na lestvici držijo 9. mesto, odigrali v petek, ko bodo gostovali v Celovcu.

Hokejisti kluba SIJ Acroni Jesenice pa so včeraj v alpski ligi na tujem s 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) premagali drugo zasedbo Linza.