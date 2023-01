Zmaji v zadnji tretjini pokopali upe železarjev

V torek se je začela kratka finalna serija v slovenskem državnem prvenstvu. V odločilnih tekmah za naslov državnega prvaka sta tudi tokrat tradicionalna nasprotnika z Jesenic in iz Ljubljane. A letos je termin finala nenavadno zgoden, saj bo prvak morda znan že v petek, najpozneje pa v nedeljo, 15. januarja. Bolje so začeli zeleno-beli, ki so vso tekmo prevladovali, po učinkoviti zadnji tretjini pa si pred drugo tekmo že zagotovili »zaključni plošček«.

Čeprav sta kluba v svojih regionalnih tekmovanjih prvi del sezone opravila različno uspešno, Ljubljančani so na predzadnjem mestu lige ICEHL, Jeseničani pa so prvi del alpske lige končali na prepričljivem prvem mestu, so imeli status papirnatih favoritov vendarle branilci naslova iz Tivolija. Na ledu so v prvem delu gostitelji tudi prvi nekoliko resneje zapretili. A strela Chrisa Dodera in Jone Ervinga nista bila posebej nevarna za vratarja Anttija Karjalainena. Tudi domači vratar Anthony Morrone ni imel prav veliko dela, prvo priložnost so imeli gostje ob prvi številčni prednosti v 12. minuti, a jim ni uspelo sestaviti nevarne akcije.

V nadaljevanju so domači močno pritisnili ob svojem prvem »power-playu«, toda Karjalainen je ubranil nevarna strela Dodera in Roka Kapla. Prav tako je bil zbran, ko je že ob izenačenih močeh v protinapadu poskušal Miha Zajc. Jeseničani so bili v podrejenem položaju, vendar ostali zbrani v obrambi, pozneje pa je ob številčni prednosti imel priložnost Žan Jezovšek. Ko je že kazalo, da se bo tudi druga tretjina končala brez golov, pa je za navdušenje navijačev poskrbel mladi Miha Beričič. V 38. minuti je njegov prvi poskus iz bližine Karjalainen še ustavil, odbitek pa je ljubljanski napadalec pospravil v mrežo.

V zadnji tretjini so domači nadaljevali, kjer so v drugi začeli. Že po prvi nevarni akciji so vodstvo povišali, ko je osamljeni Jaka Šturm iz bližine meril neubranljivo. V 44. minuti pa je Marc Olivier Vallerand uprizoril pravi slalom v jeseniški obrambi in zadel za 3:0. Takoj po golu ga je kapetan gostov Gašper Glavič s hrbta zbil po ledu, zaradi česar je dobil petminutno ter disciplinsko kazen igre, domači pa so dobili novo priložnost z igralcem več na ledu.

V 49. minuti je Luka Kalan iz bližine odbitek pospravil za hrbet Karjalainena za 4:0, prva finalna tekma pa je bila takrat dokončno odločena. Jeseničani so do konca lovili vsaj častni zadetek. Najbližje je bil Erik Svetina v 57. minuti, a so po lepi obrambi Morroneja gostje tekmo končali z ničlo. Druga tekma v seriji na dve zmagi bo na sporedu v petek na Jesenicah, če takrat prvak še ne bo znan, pa bo odločala tretja v nedeljo v Tivoliju.

FOTO: Leon Vidic

