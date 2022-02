Zmaji visok jubilej počastili z zmago

Današnji hokejski praznik je navdušil navzoče v dvorani Tivoli. Hokejisti SŽ Olimpije so v pomembni tekmi 47. kola lige ICEHL premagali celovški KAC z 1:0, potem ko je že v 12. minuti zabil edini gol Miha Štebih (podajalca sta bila Gregor Koblar in Rok Kapel).

Ljubljančani so se s tem uspehom vrnili na šesto mesto lestvice, ki prinaša neposredni nastop v četrtfinalu tega tekmovanja. Z zmago so tudi najlepše zaznamovali visok hokejski jubilej v metropoli. V teh dneh (21. 2.) pred 90 leti so namreč v Ljubljani odigrali prvo mednarodno hokejsko tekmo, tekmec tedanje Ilirije je bil prav KAC.

Začetni met je izvedel Tone Prosenc, med letoma 1948 in 1964 hokejist Ljubljane in Olimpije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Začetni met je izvedel Tone Prosenc, med letoma 1948 in 1964 hokejist Ljubljane in Olimpije, ki bo letos prav tako praznoval 90. rojstni dan. Omeniti kaže še, da so zeleno-beli igrali s posebnimi spominskimi dresi z logotipom 90 let hokeja v Ljubljani.

V četrtek (19.45) bodo obiskali Tivoli še hokejisti Pustertala.