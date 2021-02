Zmaji z zmago na vrh lestvice

Hokejisti SŽ Olimpije so dosegli prvo zmago v alpski ligi pod vodstvom novega trenerja Raima Summanena. Pred dnevi so namreč ob njegovi premieri v tem tekmovanju v Cortini d'Ampezzo izgubili v podaljšku, tokrat pa proti Feldkirchu na tivolskem ledu ni bilo nikakršnega dvoma o zmagi zmajev – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0; Simšič, Pance, Magovac, Pulli, Zibelnik, Logar).



Ljubljančani so dejansko tokrat tekmo od prvih minut ohranjali pod nadzorom, z novimi tremi točkami se zdaj spet vrnili na vrh lestvice, kjer imajo točko prednosti pred Brunicom, obenem pa še dve tekmi manj od najbolj ambicioznega kluba v tem tekmovanju iz italijanskega prostora. Prava gneča pri vrhu pa bi lahko nastala jutri v primeru zmage Jesenic proti Feldkirchu. Slednji bo namreč še drugi dan zapored gostoval v Sloveniji, v nedeljo ob 17.15 v Podmežakli, v kateri bodo železarji lovili že 10. zmago zapored v alpski ligi. In če bi osvojili tri točke, bi bilo pri vrhu res zanimivo – Olimpija 52 (19 tekem), Brunico 51 (21), Jesenice 50 (17) ...

