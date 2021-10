Zmaji z zmago v veliki derbi s Salzburgom

Olimpijini hokejisti so se z novo zmago, tokrat proti Brunicu s 5:3 (0:1, 3:0, 2:2; Piche, Mušič, Čimžar, Sodja, Jezovšek), utrdili na visokem 2. mestu ICEHL in si tako priigrali imenitno popotnico v pričakovanju velikega nedeljskega derbija s Salzburgom. Tokrat si je predstavo proti gostom z Južne Tirolske, sicer starim znancem iz alpske lige, ogledalo 1100 obiskovalcev, v nedeljo (Tivoli, 18.00) pa gre pričakovati rekordno število navzočih v tej sezoni na tribunah ljubljanske ledne dvorane.



Podobno kot v omenjeni alpski ligi, kjer sta prav ta dva kluba pred dvema letoma uprizorila imenitno finalno serijo, v kateri so bili zmaji v zmagah boljši s 4:3, je bil tudi tokrat boj neizprosen, Ljubljančani so se morali za nove točke močno potruditi.



Toda rokopis trenerja novega Olimpijinega trenerja Mitja Šivica je bil spet viden, njegova moštva igrajo nepopustljivo in tudi odgovorno: zmaji so si na vsej tekmi privoščile le dve kazni. Vodstvo tekmecev po prvih 20 minutah jih ni strlo, tudi gostje po domačem zasuku niso popuščali, zadnji gol so prejeli, ko so poskusili izenačiti brez vratarja, torej s šestim igralcem v polju.

Jesenice devetič zapored

Uspešni so bili tudi železarji. Resda pri deveti zmagi v nizu za točke alpske lige z igro tokrat niso blesteli, njihova torkova predstava z Asiagom je bila na višji ravni, toda na koncu so le strli čvrst oreh Bregenzerwalda z edinim golom na tekmi v 53. minuti. Zadel je Erik Svetina, v tej sezoni doslej eden najboljših pri jeseniškem moštvu.



Tekmo si je v Podmežakli ogledalo 400 domačih privržencev, tudi na Jesenicah pa naslednjič upajo na rekorden obisk sezone – v torek se bodo namreč železarji pomerili z zmaji za točke državnega prvenstva.



