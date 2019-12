Zmaji zlahka čez oviro na Jesenicah

Jesenice

Lepi spomini so se vrnili v Podmežaklo, ko je simbolično plošček vrgel Boris Čebulj, prvi kapetan šampionskih Jesenic, leta 1957. FOTO: Leon Vidic/Delo

Miha Brus in Urban Sodja nista bila kos Anžetu Ropretu. FOTO: Leon Vidic/Delo

- Četrti slovenski hokejski derbi sezone, drugič za točke alpske lige in obenem državnega prvenstva, ni ponudil zasuka. Vnovič so se zmage veselili Olimpijini hokejisti, tokrat pred 2500 gledalci v jeseniški dvorani Podmežakla kar s). Resda je pred tekmo njihov treneropozarjal, da v primeru večnega prestiža, kot je že sedem desetletij med Jeseničani in Ljubljančani, mesti obeh moštev na lestvici ne igrata pomembne vloge, toda tudi ta dvoboj je pokazal, da je kakovost zeleno-belih zdaj na krepko višji ravni od jeseniškega moštva.Slednje je bilo gostom po igri konkurenčno le v prvi tretjini, pa še takrat ni izkoristilo šestih minut prednosti igralca več. V nadaljevanju je Olimpiji, ki je sicer igrala precej bolj zbrano kot na prejšnjem tivolskem derbiju, odprla vrata k visoki zmagi širša izbira izkušenih hokejistov, prav ti so nagnili tehtnico tudi pri golih. Pravzaprav pa je bila tekma odločena že ob začetku druge tretjine, ko so zmaji v presledku pičlih 14 sekund zabili dva gola in takrat prednost zvišali na 3:0."Sicer pri zaostanku za tri gole tekma še ni izgubljena, toda tokrat so bili dejansko tekmeci boljši od nas v vseh elementih hokejske igre," je poudaril domači trener, na nasprotni strani ni skrival zadovoljstva ob zelo prepričljivi podobi svojega moštva tivolski strateg Polončič: "Imamo štiri kakovostne peterke, to je naša prednost domala proti vsem tekmecem v ligi. Res smo se dobro pripravili v zadnjih tednih, pri priči pa zdaj moramo na to zmago pozabiti, saj je pred nami že nova naloga." Kot zanimivost gre omeniti še naprej zelo spoštljiv odnos nekdanjega jedra jeseniške navijaške skupine Red Steelers do Polončiča, saj sta mu dva člana čestitala ter nato tudi z njim obujala spomine na čase, ko je ta Ljubljančan zabijal gole za moštvo iz Podmežakle. Takrat pred polnimi tribunami in na precej višji ravni kot zdaj.Že danes bodo v nadaljevanju AHL zmaji v Tivoliju gostili Asiago (19.30), Jeseničani pa bodo ob 18. uri gostovali na Dunaju.