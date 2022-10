Zmaji zmagali šele po podaljšku, upokojili dres s št. 16

Hokejisti SŽ Olimpije so v 6. kolu ICEHL po podaljšku s 4:3 (2:0, 0:3, 1:0; 1:0) strli odpor igralcev Fehervarja. Zmagoviti gol je v 62. minuti zabil Aleksandar Magovac.

Tekma je imela slovesen uvod. Pred začetkom dvoboja so namreč v dvorani Tivoli uradno upokojili dres s številko 16, ki ga je dolgo nosil eden najvidnejših hokejistov zeleno-belih Aleš Mušič. Tekme s Fehervarjem niso izbrali naključno, saj je bil prav ta klub edini, za katerega je Mušič (eno sezono) igral poleg Olimpije. Po novem sta tako zdaj pod stropom Tivolija dva dresa največjih domačih legend, saj se je Mušičev pridružil tistemu od Tomaža Vnuka s številko 24.

V začetku je kazalo, da bodo gostitelji čustveni naboj iz uvoda prenesli tudi na tekmo in zanesljivo zmagali. Začeli so poletno; najprej je v polno zadel Nik Simšič (6.) po natančni podaji Chrisa Dodera. Pozneje so domači hokejisti zadeli še okvir gola, v 18. minuti pa vendarle končali kar nekaj tekem dolg niz neučinkovite igre ob igralcu več, zabil je Rok Kapel.

Aleš Mušič je zaželel srečo Olimpiji. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Toda gostje so v nadaljevanju pokazali, da niso zaman v prejšnji sezoni prišli vse do finala. Na hitro so znižali, pozneje je sicer domači vratar Anthony Morrone ubranil Madžarom kazenski strel, vendar so do odmora gostje zadeli še dvakrat in prešli v vodstvo s 3:2.

V zadnji tretjini so se Ljubljančani spet prebudili in igrali podobno kot v prvi, sad takšne igre pa je bil izenačujoči zadetek Nika Simšiča v 51. minuti. V podaljšku je najprej lepo priložnost zapravil domači kapetan Žiga Pance, nato pa so Ljubljančani spet imeli prednost igralca več. In jo še drugič na tekmi izkoristili, zmagoviti zadetek pa je dosegel Aleksandar Magovac.

V naslednjem kolu razširjenega avstrijskega prvenstva bodo zmaji v petek gostovali v Feldkirchu.