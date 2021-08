Znana slovenska reprezentanca za Oslo

Dan pred jutrišnjim odhodom na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Pekingu 2022 je znana podoba slovenske reprezentance v hokeju na ledu. Selektor Matjaž Kopitar je namreč danes razkril dokončen seznam igralcev, ki bodo odpotovali v Oslo.



Ob tem je z veseljem ugotovil, da so na seznamu vsi najboljši slovenski hokejisti z Anžetom Kopitarjem na čelu. Naša izbrana vrsta se bo v norveški prestolnici potegovala za tretji zaporedni nastop na zimskih olimpijskih igrah. V četrtek ob 15. uri se bo pomerila z Dansko, v petek z Norveško (21.00) in v nedeljo točno opoldne z Južno Korejo. Na olimpijske igre v Peking 2022 se bo uvrstila le najboljša reprezentanca.



Barve Slovenije bodo zastopali vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič, branilci Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar ter napadalci Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: