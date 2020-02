Zubrus in Rendulić v avtu, zvezdniki bodo risi

Jesenice

Neizkušeni branilci

REUTERS Robert Sabolič in soigralci si na Jesenicah ne smejo privoščiti spodrsljaja.

Zagon Japoncev

Za ZOI 23 lačnih risov

V kadru slovenske reprezentance za olimpijske kvalifikacije so sicer – vratarji Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Matija Pintarič, branilci Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Miha Logar, Žiga Pavlin, Klemen Pretnar in Jurij Repe ter napadalci Tadej Čimžar, Žiga Jeglič, Luka Kalan, Gregor Koblar, Gal Koren, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Robert Sabolič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.

- Risi bi morali upleniti tako Litovce kot Hrvate in Japonce. V Podmežakli bo od danes do nedelje, sobota je prost dan, namreč kvalifikacijski hokejski turnir za uvrstitev na zimske olimpijske igre leta 2022 v Pekingu. A četudi bo slovenska reprezentanca tekmece že spravila v brlog, bo avgusta na Norveškem še zadnje sito za preboj na OI. Izbrancisicer lovijo tretjo zaporedno udeležbo na športnem prazniku štiriletja.»Vemo, da smo favoriti, kaj si na tem turnirju želimo in kaj se od nas pričakuje. K tekmam moramo pristopiti brez kakršnega koli podcenjevanja, s pravo željo in pristopom. Želimo ponoviti občutek, ko si na olimpijskih igrah. A najprej je treba preskočiti uvodno stopnico,« je ocenil napadalec slovenske izbrane vrstePrvi tekmeci na Jesenicah bodo drevi ob 19. uri litovski hokejisti. Te vodi novi glavni trener, Kanadčan, ki je moštvo prevetril z osmimi novinci. Minili so tudi časi, legendarnega litovskega hokejista, ki je denimo nosil drese moštev NHL Philadelphie, Montreala, Washingtona, Buffala, New Jerseyja in San Joseja.Daleč so tudi časi še enega litovskega igralca iz NHL, branilca. Za informacijo, Slovenci, takrat je bil selektor Ivo Jan, so baltske može premagali lani na SP divizije I v Kazahstanu, končni izid je bil kar 9:0. Med vsemi branilci za jeseniški turnir pa ima le, član riškega Dinama iz lige KHL, več kot eno udeležbo na svetovnih prvenstvih.Ne le pri Zubrusu, tudi pri hrvaški reprezentanci, ki bo tekmec risov jutri, prav tako ob 19. uri, so daleč časi, ko so z rojaki hrvaškega rodu in Severnoameričani merili visoko, potopil pa jih je tudi klubski brodolom Medveščaka. Nekaj hrvaške moči za dvoboje v železarskem mestu sicer prihaja iz tujine, tudi branileciz slovenskega kluba True Celje.Na Jesenicah ne bo prvega hrvaškega zvezdnika, 27-letnega napadalca nemškega Mannheima. V bogati karieri je igral tudi v NHL za Colorado Avalanche in Vancouver Canucks. Tudi hrvaški selektor je, tako kot pri Litvi, tujec, 42-letni ČehV japonski hokejski vrsti, nedeljskem nasprotniku risov (19.00), poteka pomlajevanje igralskega kadra, kapetanpa je pred slovenskimi predolimpijskimi izzivi navrgel: »Olimpijske igre so za športnika najboljše prizorišče. Že dolgo nismo nastopili na njih, nazadnje leta 1998, menim, da je naša dolžnost, da japonskemu hokeju damo nov zagon in da ga uvrstimo med pomembnejše športne panoge.Na turnirju v Sloveniji bomo zato nastopili z odgovornostjo in odločnostjo. Vsak tekmec je spoštovanja vreden, a vsak od nas ima močno prepričanje in se bo bojeval do konca na vsaki tekmi.«