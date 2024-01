Zvezde povsem zasenčile Kralje

Potem ko so hokejisti moštva Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu na prejšnji tekmi proti Carolini Hurricanes vendarle prekinili dolg niz porazov v NHL, so danes spet sklonjenih glav zapuščali ledeno ploskev. Tokrat so morali v gosteh z 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) priznati premoč igralcem kluba Dallas Stars.

Mrežo Kraljev je v deseti minuti načel finski reprezentant Roope Hintz, na 2:0 pa je povišal Jevgenij Dadonov. Drugo tretjino so po zaslugi gola Kanadčana Drewa Doughtyja (v 22. minuti) dobili gostje, nakar so Zvezde spet zasijale v polnem sijaju. V polno so zadeli še Kanadčan Wyatt Johnston (46.), Joe Pavelski (47.) in Johnstonov rojak Sam Steel, ki je v 50. minuti premagal gostujočega vratarja Camerona Talbota (skupaj 23 obramb), ko je imel Dallas igralca manj na ledu.

Kopitar, ki je na ledu prebil dobri petnajst minut, je znova ostal brez točke, čeprav je proti domačemu čuvaju mreže Jaku Oettingerju (31 obramb) sprožil tri strele.

Drugi izidi: New York Rangers – Seattle Kraken 5:2, Ottawa Senators – Colorado Avalanche 4:7, Washington Capitals – Anaheim Ducks 2:0, Winnipeg Jets – New York Islanders 4:2, Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 2:1 – po kazenskih strelih, Calgary Flames – Arizona Coyotes 3:2 – po podaljšku, Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 4:2.