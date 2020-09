FOTO:Zvezde za uvod zasenčile Strele

Hokejisti kluba Dallas Stars so v svojo korist odločili prvo tekmo velikega finala v NHL. Igralce moštva Tampa Bay Lightning so premagali s 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).Zvezde je v šesti minuti popeljaj v vodstvo Kanadčan, toda njihovo uvodno veselje ni trajalo dolgo, saj je Hanleyjev rojak(13.) še v prvi tretjini izenačil na 1:1. Jeziček na tehtnici se je na Dallasovo stran nagnil v drugi tretjini, v kateri sta za Teksašane zadela še ameriški Kanadčan(33.) in Finec(40.).Zmago Dallasa je dobro minuto pred koncem potrdil še Kanadčan, ki je postavil končni izid., ruski vratar pri Zvezdah, je zbral 35 obramb, njegov rojak pri Strelahpa 16.»Mislim, da igramo naš najboljši hokej, ko se v naši igri prepletajo čustva in moč. Ko se ponudi priložnost, jo pač izkoristimo,« je pojasnil kanadski napadalec, član Dallasa, medtem ko Gourde, strelec edinega gola za Tampo Bay, ni skrival nezadovoljstva: »Drugo tekmo moramo odigrati bolje ...«Naslednji dvoboj finala Stanleyjevega pokala bo na sporedu v noči s ponedeljka na torek (z začetkom ob 2.00 po srednjeevropskem času).