Zvoki alpske glasbe preselili rise z Bleda na Jesenice

V teh dneh se domači hokejski utrip suče predvsem okrog prvih spodbudnih nastopov Olimpijinih hokejistov v ICEHL, v taboru jeseniških železarjev pa so zadovoljni ob dosedanjem učinku v alpski ligi, v kateri so po zadnji zmagi v derbiju za vrh z Asiagom zdaj na 1. mestu lestvice ušli konkurenci.



Ob razmišljanju o slovenski reprezentanci spomin uhaja k avgustovskem kvalifikacijskem turnirju v Oslu, kjer risi po dveh nastopih na prestižnih olimpijskih turnirjih (Soči 2014, Pjongčang 2018) tokrat niso ujeli vizuma za Peking 2022. Čez en mesec pa se bodo spet zbrali, tokrat za močan pripravljalni turnir doma, ko se bodo od 11. do 14. t. m. pomerili z Avstrijci, Belorusi in Francozi.



Kot je že tradicija, bodo izbranci selektorja Matjaža Kopitarja bazni tabor imeli na Bledu, le da tokrat tam ne bo tekem. Športno dvorano v tem biseru turizma na Gorenjskem bodo namreč tokrat zasedli glasbeniki, na sobotni večer, 13. novembra, bo tu Narodnozabavna hit parada 2021, ki veliko pozornosti poleg domačih oboževalcev vedno znova pritegne tudi v krajih nemškega govornega prostora.



Turnir pa se bo tako preselil v jeseniško dvorano Podmežakla. Vseeno bo naša reprezentanca, ob njej še ena, bivala na Bledu, dve moštvi bosta nastanjeni v Gozdu Martuljku.

