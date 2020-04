Barcelona

Rohan Dennis je ubranil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas. FOTO: Reuters

Zakaj ne bi povedal svojih čustev?

- Kontroverzni avstralski kolesarje v Gironi, kjer prebiva, prekršil pravila španskih oblasti v zvezi z epidemijo novega koronavirusa, zapustil prebivališče in odšel na trening.Po njem je prek instagrama objavil sliko iz spremljevalnega vozila in pod njo zaklel: »34. dan, počil in zapustil hišo. Covid-19 mi lahko ... mojo rit«.Med uporabniki spletnih omrežij je javna objava kolesarja Ineosa, svetovnega prvaka v kronometru, sprožila val ogorčenja, zato je zaprl svoje račune, kar se je zgodilo že lani, potem ko je zaradi še zdaj nepojasnjenih razlogov zapustil dirko po Franciji in se pozneje razšel z ekipo Bahrain Merida.»Bil sem iskren in povedal, kar mislim. Bi raje videli, da bi lagal? Zakaj ne bi izrazil svojih čustev in povedal tega, kar mislim?« ni iskal opravičil 29-letni kolesar, specialist za vožnjo na čas.Njegova ekipa, ki je sicer zelo aktivna v boju proti novemu koronavirusu, kršitve ni hotela komentirati. Tako zaenkrat ni jasno, ali ga čaka kakšna kazen, ali se bo izmazal brez nje.