45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

V treh dneh ponudi sedem kolesarskih preizkušenj različnih zahtevnosti za amaterske in rekreativne kolesarje. Letos je na vrsti 45., jubilejna izvedba Maratona Franja.

Prva izvedba Maratona Franja sega v leto 1982, leta 2010 pa je postal del svetovne serije maratonov UCI Gran Fondo World Series in šteje kot kvalifikacija za svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev.

Letos, ob 45. izvedbi, ki bo ceste napolnila s športnimi navdušenci od 12. do 14. junija, se bodo kolesarji znova pognali po sedmih različnih trasah, ki bodo tradicionalno razdeljene glede na njihovo zahtevnost.

Najbolj zagnani ste vabljeni na 157-kilometrsko progo Maratona Franja BTC City. Sledi ji Triglav mali maraton Franja s 97 kilometri. Ta je zasnovan tako, da velik delež trase poteka po isti poti kot originalni Maraton Franja.

V petek, 12. junija, bo na sporedu kronometer Ljubljana–Domžale–Ljubljana by Union Radler Isotonic 0,0. Udeležence, ki boste izbrali NLB Barjanko, čaka 77 kilometrov dolgo panoramsko doživetje, ki vas bo popeljalo skozi krajinski park Ljubljansko barje.

Družine z otroki, šolska mladina in kolesarji začetniki se lahko popeljete po 25-kilometrski trasi MEDEX družinsko-šolskega maratona.

Za najmlajše pa je organiziran Vzajemkov otroški kolesarski izziv s 1000-metrsko krožno vožnjo po BTC Cityju.

Ljubitelji gozdnih poti se boste lahko udeležili Ljubljanskega zmajevega MTB izziva powered by GH Holding. Gre za zahtevno, 106 kilometrov dolgo traso z 2300 metri višinske razlike, namenjeno ekipam treh kolesarjev. Trasa ponuja razgibano preizkušnjo skozi zeleno okolico Ljubljane in bo navdušila vse, ki obožujejo gozdne in gravel poti. Izziv je netekmovalne narave. Za manj pripravljene priporočamo e-kolesa.

Maraton Franja s svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja. Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.