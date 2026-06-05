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Predstavitvena informacija  |   Kolesarstvo

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Štart Maratona Franja BTC City FOTO: Studio Bomba 
Galerija
Štart Maratona Franja BTC City FOTO: Studio Bomba 
Promo Delo
5. 6. 2026 | 08:36
8:54
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V treh dneh ponudi sedem kolesarskih preizkušenj različnih zahtevnosti za amaterske in rekreativne kolesarje. Letos je na vrsti 45., jubilejna izvedba Maratona Franja.

Prva izvedba Maratona Franja sega v leto 1982, leta 2010 pa je postal del svetovne serije maratonov UCI Gran Fondo World Series in šteje kot kvalifikacija za svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev.

Letos, ob 45. izvedbi, ki bo ceste napolnila s športnimi navdušenci od 12. do 14. junija, se bodo kolesarji znova pognali po sedmih različnih trasah, ki bodo tradicionalno razdeljene glede na njihovo zahtevnost.

Najbolj zagnani ste vabljeni na 157-kilometrsko progo Maratona Franja BTC City. Sledi ji Triglav mali maraton Franja s 97 kilometri. Ta je zasnovan tako, da velik delež trase poteka po isti poti kot originalni Maraton Franja.

V petek, 12. junija, bo na sporedu kronometer Ljubljana–Domžale–Ljubljana by Union Radler Isotonic 0,0. Udeležence, ki boste izbrali NLB Barjanko, čaka 77 kilometrov dolgo panoramsko doživetje, ki vas bo popeljalo skozi krajinski park Ljubljansko barje.

Družine z otroki, šolska mladina in kolesarji začetniki se lahko popeljete po 25-kilometrski trasi MEDEX družinsko-šolskega maratona.

Za najmlajše pa je organiziran Vzajemkov otroški kolesarski izziv s 1000-metrsko krožno vožnjo po BTC Cityju.

Ljubitelji gozdnih poti se boste lahko udeležili Ljubljanskega zmajevega MTB izziva powered by GH Holding. Gre za zahtevno, 106 kilometrov dolgo traso z 2300 metri višinske razlike, namenjeno ekipam treh kolesarjev. Trasa ponuja razgibano preizkušnjo skozi zeleno okolico Ljubljane in bo navdušila vse, ki obožujejo gozdne in gravel poti. Izziv je netekmovalne narave. Za manj pripravljene priporočamo e-kolesa.

Maraton Franja s svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja. Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V PETEK, 12. 6. 2026

KRONOMETER LJUBLJANA–DOMŽALE–LJUBLJANA by UNION RADLER ISOTONIK 0,0

PETEK, 12. 6. 2026, start ob 17. uri

Start dirke bo v BTC-ju, nato se bo zavilo na Šmartinsko cesto, smer Šentjakob, kjer bo trasa potekala mimo AC-priključka LJ Sneberje, prečkala Zasavsko cesto v Šentjakobu, nadaljevala skozi Podgorico, Dragomelj do Domžal, kjer se bo obrnilo in peljalo po isti poti nazaj.

Za nemoten in varen potek dirke bo celotna trasa zaprta za ves promet med 16.30 in 21.00. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

Trasa: https://franja.org/kronometer-opis-in-zemljevid/

Kronometer FOTO: Studio Bomba
Kronometer FOTO: Studio Bomba

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V SOBOTO, 13. 6. 2026

NLB BARJANKA

SOBOTA, 13. 6. 2026, start ob 8. uri

Zaradi kolesarske prireditve NLB Barjanka, bodo potekale kratkotrajne začasne zapore cest med 8:00 in 13:00: Ljubljana, Brezovica, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, Ig,  Ižanska  cesta, Malnarjeva cesta, Škofljica, Babnogoriška cesta, Hauptmanca, Hradeckega cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta.

Trasa NLB Barjanka: https://franja.org/barjanka-opis-in-zemljevid/

Barjanka FOTO: Prijavim.se
Barjanka FOTO: Prijavim.se

MEDEX DRUŽINSKO-ŠOLSKI MARATON

SOBOTA, 13. 6. 2026, start ob 16. uri

Maraton se prične v soboto, 13. junija 2026, ob 16.00 v BTC City (Ljubljana). Trasa vodi od BTC-ja skozi Šentjakob do Dragomlja, kjer zavijemo desno proti Pšati, skozi Bišce in Ihan v Domžale, kjer bo okrepčevalna postaja in obvezni petnajst minutni postanek.. Nadaljevalo se bo po Ljubljanski cesti do Šentjakoba in nazaj v BTC City.

Trasa družinsko-šolskega maratona: https://franja.org/medex-druzinsko-solski-maraton-opis-in-zemljevid/

Družinsko-šolski maraton FOTO: Prijavim.se
Družinsko-šolski maraton FOTO: Prijavim.se

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V NEDELJO 14. 6. 2026

MARATON FRANJA BTC City

Nedelja, 14. 6. 2026 med 9. in 17. uro

Zaradi kolesarskega maratona bo v nedeljo, 14.6.2026, med 9:00  in 17:00 oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje- Gameljne–BTC Ljubljana, med 11.00 in 13.00  pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.

Predvidene popolne zapore in obvozi:

Brezovica–Vrhnika:

Odsek bo zaprt od 9:00 do 9:45. Obvoz je možen po avtocesti.

Godovič–Idrija:

Odsek bo zaprt od 9.40 do 13. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič.

Cerkno–Kladje–Trebija:

Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike.

Priključek Jeprca:

Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode.

Ljubljana:

Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprte Gameljska cesta, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC.

Avtocestni izvozi:

Od 11.30 do 15.30 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik.

Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnega izvoza Ljubljana Bežigrad.

Trasa Maratona Franja BTC City: https://franja.org/veliki-maraton-franja-btc-city-opis-in-zemljevid/

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V NEDELJO, 14. 6. 2026

TRIGLAV MALI MARATON FRANJA

Nedelja, 14. 6. 2026 med 10:40 in 13. uro

Od 10:40 do 13:00 je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas.

Trasa Triglav mali maraton Franja: https://franja.org/triglav-mali-maraton-franja-opis-in-zemljevid/

Triglav mali maraton Franja FOTO: Prijavim.se
Triglav mali maraton Franja FOTO: Prijavim.se

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