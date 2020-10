FOTO:Alaphilippe se je opravičil, Roglič pa odšel na pivo

Ljubljana

Julian Alaphilippe se je prehitro veselil zmage. FOTO: Kristof Van Accom/AFP



Roglič: Uživajmo v trenutku

- Kolesarski svet še vedno premleva izjemen razplet dirke Liège–Bastogne–Liège, na kateri je(Jumbo Visma) Sloveniji prikolesaril prvo zmago na enem od petih kolesarskih spomenikov. Na ciljni črti je prehitel, ki se je v nekaj sekundah prelevil iz junaka v osmoljenca dirke. Za svojo nespametno potezo pa se je tudi opravičil.Za osvežitev spomina, o zmagovalcu »Stare dame«, najstarejše klasične dirke na svetu, je po 257 km odločal šprint peterice, v kateri so bili kar trije Slovenci, poleg Rogliča še(UAE) in(Bahrain McLaren).Vse je kazalo na Alaphilippovo zmago, Francoz je v znak zmage že dvignil roke v zrak, vendar je pred njim kolo čez ciljno črto porinil Roglič.Nato se je izkazalo, da Alaphilippe ne bi zmagal, četudi ga slovenski zvezdnik ne bi prehitel. Ker je med šprintom zavil v levo in tako zaprl pot(Sunweb) in Pogačarju, ga je tekmovalna žirija kaznovala, z drugega mesta ga je pomaknila na peto, zadnje v prvi skupini. Obveljal je za Slovenijo zgodovinski vrstni red: 1. Roglič, 2. Hirschi, 3. Pogačar, 4. Mohorič, 5. Alaphilippe.»Šprintati sem začel 200 m pred ciljem, nato pa sem storil napako, za katero prevzemam odgovornost. Zavedam se, da sem z zavojem v levo povzročil težave tekmecem, zato se opravičujem. Moram pa poudariti, da tega nisem storil namenoma. Sprejemam odločitev žirije in se že osredotočam na naslednje dirke,« je povedal svetovni prvak iz ekipe Deceuninck Quick Step. Prezgodnjega slavja zmage, ki velja za osnovnošolsko kolesarsko napako, pa raje ni komentiral.Precej slajše skrbi je imel po dirki Roglič, ki je moštvene kolege po zmagi peljal na nič kaj kolesarski obrok in več kot zaslužen kozarec piva. »Hvala vsem, ki ste bili del tega, končno mi je uspelo nekje zmagati. Bilo je noro lepo, uživajmo v trenutku, na zdravje,« je ekipo nagovoril Roglič, ki se je po dveh mesecih in pol v kolesarskem »mehurčku« vrnil k svoji družini.