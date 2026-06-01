Alarm za Vingegaarda, tekmeci so mu speljali ključnega moža

Pri ekipi Visma Lease a Bike se obeta velik kadrovski pretres. Grischa Niermann, glavni športni direktor v nizozemskem moštvu, takoj zapušča moštvo, torej še pred začetkom dirke po Franciji, kjer bi bil glavni strateg šampiona Gira Jonasa Vingegaarda. Preselil se bo k Lidl Treku, kjer naj bi prevzel vlogo generalnega direktorja in zamenjal dolgoletnega vodjo ekipe Luco Guercileno.

Niermann je bil pri Vismi eden ključnih mož športnega ustroja. V ekipo je prišel leta 2017, v zadnjih letih pa je po odhodu Merijna Zeemana prevzel še pomembnejšo vlogo pri načrtovanju taktike na dirkah. V tem obdobju je Visma ostala ena najmočnejših ekip v karavani, z uspehi na največjih tritedenskih dirkah in klasikah.

Njegovo mesto pri Vismi naj bi zasedel Marc Reef, dosedanji športni direktor ekipe, ki bo tako napredoval po lestvici. Niermannov odhod prihaja v občutljivem trenutku, saj je ekipa v zadnjih sezonah velik del identitete gradila prav na natančni pripravi velikih dirk, sistemskem delu in jasni hierarhiji v strokovnem štabu. Pred njimi pa je glavni cilj sezone: dirka po Franciji.

Grischa Niermann bo okrepil konkurenco. Foto Miha Hočevar

Pri Lidl Treku se medtem nadaljuje širša reorganizacija. Andy Schleck, zmagovalec Toura 2010, se je ekipi pred meseci pridružil kot namestnik Guercilene, ki je bil eden od idejnih očetov moštva, a ima veliko zdravstvenih težav. Schleck naj bi prevzel vlogo izvršnega direktorja. Prihod Niermanna bo za Lidl Trek nova poteza v smeri večjih ambicij na grand tourih, kjer želi ekipa z močnejšo strukturo, izkušnjami iz Visme in okrepljenim vodstvom narediti korak proti največjim ekipam svetovne serije.