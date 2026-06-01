Kolesarstvo

Alarm za Vingegaarda, tekmeci so mu speljali ključnega moža

Iz tabora Visme Lease a bike prihaja nepričakovana novica, da se Grischa Niermann poslavlja od moštva, odhaja h konkurenci.
Slavju na Giru je sledil hladen tuš.
N. Gr.
1. 6. 2026 | 23:01
1. 6. 2026 | 23:02
2:12
Pri ekipi Visma Lease a Bike se obeta velik kadrovski pretres. Grischa Niermann, glavni športni direktor v nizozemskem moštvu, takoj zapušča moštvo, torej še pred začetkom dirke po Franciji, kjer bi bil glavni strateg šampiona Gira Jonasa Vingegaarda. Preselil se bo k Lidl Treku, kjer naj bi prevzel vlogo generalnega direktorja in zamenjal dolgoletnega vodjo ekipe Luco Guercileno.  

Niermann je bil pri Vismi eden ključnih mož športnega ustroja. V ekipo je prišel leta 2017, v zadnjih letih pa je po odhodu Merijna Zeemana prevzel še pomembnejšo vlogo pri načrtovanju taktike na dirkah. V tem obdobju je Visma ostala ena najmočnejših ekip v karavani, z uspehi na največjih tritedenskih dirkah in klasikah.

Njegovo mesto pri Vismi naj bi zasedel Marc Reef, dosedanji športni direktor ekipe, ki bo tako napredoval po lestvici. Niermannov odhod prihaja v občutljivem trenutku, saj je ekipa v zadnjih sezonah velik del identitete gradila prav na natančni pripravi velikih dirk, sistemskem delu in jasni hierarhiji v strokovnem štabu. Pred njimi pa je glavni cilj sezone: dirka po Franciji. 

Grischa Niermann bo okrepil konkurenco. Foto Miha Hočevar
Grischa Niermann bo okrepil konkurenco. Foto Miha Hočevar

Pri Lidl Treku se medtem nadaljuje širša reorganizacija. Andy Schleck, zmagovalec Toura 2010, se je ekipi pred meseci pridružil kot namestnik Guercilene, ki je bil eden od idejnih očetov moštva, a ima veliko zdravstvenih težav. Schleck naj bi prevzel vlogo izvršnega direktorja. Prihod Niermanna bo za Lidl Trek nova poteza v smeri večjih ambicij na grand tourih, kjer želi ekipa z močnejšo strukturo, izkušnjami iz Visme in okrepljenim vodstvom narediti korak proti največjim ekipam svetovne serije.

Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Vingegaard Giro pokoril v Pogačarjevem slogu

Danci slavijo prvo zmago na dirki po Italiji, pravo razmerje moči na svetovnem kolesarskem vrhu bo razkril Tour de France.
Miha Hočevar 31. 5. 2026 | 19:29
Nedelo
Alessandro Petacchi

Uživam, čeprav vem, da bo zmagal Tadej Pogačar

Eden od najboljših šprinterjev vseh časov je prepričan, da je trasa EP idealna za slovenskega šampiona. Rogliča še vedno vidi med najboljšimi na svetu.
Miha Hočevar 31. 5. 2026 | 14:00
Dirka po Italiji

Na Giru še dva vzpona na Piancavallo in veliko neznank

Na dirki po Italiji poteka predzadnja, 20. etapa, z dvema zelo zahtevnima vzponoma na Piancavallo.
Nejc Grilc 30. 5. 2026 | 12:15
Kolesarstvo

Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

Ekipo Red Bull Bora Hansgrohe bo po koncu sezone zapustilo nekaj velikih imen, med katerimi izstopa nekdanji zmagovalec Gira. V Italiji zadnja gorska etapa.
Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 05:00
Spremljali smo dogajanje

Zaslišanih prvih osem ministrskih kandidatov, kaj so njihove prioritete

Delovna telesa državnega zbora so zaslišala ministrske kandidate za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.
1. 6. 2026 | 08:30
Prezgodnje slovo

Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
1. 6. 2026 | 14:32
Kolumna

Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
Vredno branja

Umrl je Dušan Konda

Bil je predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in oče celjske Špice. Celjski župan se mu je v ganljivi objavi zahvalil za vse, kar je pustil v lokalni skupnosti.
31. 5. 2026 | 12:22
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
kolesarstvoTour de FranceTadej PogačarJonas VingegaardGrischa NiermannVisma Lease a Bike

Šport  |  Drugo
Slovenija - Srbija

V Tivoliju postavili temelje, kakšnega aduta pa prihranili za Kitajsko

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi prijateljski tekmi s 3:1 premagala Srbijo ob dnevu v znamenju Tineta Urnauta in botrstva v športu.
Nejc Grilc 1. 6. 2026 | 22:47
Kultura  |  Knjiga
Književnost

Pozna pomlad je sezona nagrad

Znani so prejemniki več kot petih književnih priznanj; Ajdi Bračič po letu 2023 znova kritiško sito, za roman Kresničevje.
Nina Gostiša 1. 6. 2026 | 22:00
Novice  |  Svet
Bljižnji vzhod

Teheran zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinja pogovore z ZDA

Kuvajt je danes poročal o prestrezanju raket in brezpilotnih letalnikov, ki so vstopili v njegov zračni prostor.
1. 6. 2026 | 21:45
Šport  |  Drugo
Formula 1

Po več kot dvanajstih letih spregovoril pilot, ki je reševal Schumacherja

Yannick Dainese je v pogovoru za francoski športni časnik L'Équipe razkril podrobnosti ene od najodmevnejših reševalnih akcij.
Miha Šimnovec 1. 6. 2026 | 21:23
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Vredno branja

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
1. 6. 2026 | 07:26
Vredno branja

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Vredno branja

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
