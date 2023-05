Alberto Contador: Roglič je še v igri, odločile bodo Svete Višarje

V nadaljevanju preberite:

Nekoč je bil najbolj znani kolesarski revolveraš, El pistolero. Alberto Contador je bil najboljši v svojem rodu, tudi na večnih lestvicah kotira visoko, trikrat je zmagal na Vuelti (2008, 2012 in 2014), po dvakrat na Giru (2008, 2015) in Touru (2007 in 2009). Je eden od sedmih v zgodovini, ki so dobili vse tri tritedenske dirke, in ob Bernardu Hinaultu edini, ki je vse tri dobil več kot enkrat. Po njegovih žilah pri 40 letih še vedno teče kolesarska kri, za Eurosport komentira dogajanje na Giru, za Delo se je razgovoril v cilju 16. etape na Monte Bondoneju.