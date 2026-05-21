  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

Belgijec Alec Segaert je z drznim samostojnim napadom ukanil šprinterje in slavil prvo zmago na Giru. Eulalio povečal prednost pred Vingegaardom.
Alec Segaert se je veselil prve zmage na Giru. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
Galerija
Alec Segaert se je veselil prve zmage na Giru. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
P. Z.
21. 5. 2026 | 17:51
21. 5. 2026 | 18:13
4:26
A+A-

Belgijski kolesar Alec Segaert je dobil 12. etapo Gira d'Italia, potem ko je z nepričakovanim poznim napadom šprinterjem preprečil priložnost za množični šprint, medtem ko je njegov moštveni kolega in sostanovalec v sobi Afonso Eulalio še naprej ostal v vodstvu v skupnem seštevku.

image_alt
Emirati odkrili zadnji košček v Pogačarjevi sestavljanki za Tour

Segaert, ki je na Giru nastopil prvič, je prišel do svoje prve etapne zmage na tritedenski dirki, potem ko je nekaj več kot tri kilometre pred ciljem sprožil odločilen napad v razgibani etapi. Triindvajsetletni kolesar ekipe Bahrain Victorious je slavil v Novi Ligureju na razgibani 175-kilometrski etapi z začetkom v Imperii, v kateri sta bila na zadnjem vzponu na Bric Berton odpadla njegova ključna šprinterska tekmeca Jonathan Milan in Paul Magnier.

Afonso Eulalio je dobil vmesni šprint in bonus sekunde. FOTO: Luca Bettini/AFP
Afonso Eulalio je dobil vmesni šprint in bonus sekunde. FOTO: Luca Bettini/AFP

Portugalec Eulalio je po zaslugi točk na vmesnem šprintu svojo prednost pred prvim favoritom dirke Jonasom Vingegaardom povečal na 33 sekund.

Načrtovani napad

Alec Segaert: »Ta napad sem načrtoval že včeraj zvečer. Etapa se je odvijala odlično, na vzponu je bil močan ritem, nekateri iz šprinterskih ekip so odpadli, nekateri so se pri pomoči kapetanom utrudili. Ko so bili vsi meji z močmi, je bila moja priložnost, dal sem vse od sebe in uspelo mi je. To je prva zmaga na italijanskih dirkah v članski kategoriji, sem pa veliko vozil tu na dirkah mlajših kategorij, nosil tudi majico vodilnega na Giru naslednje generacije. Ampak današnja zmaga je nekaj neverjetnega. Pa še Afonso še naprej nosi rožnato majico. Res je za nas dirka zelo uspešna.«

V uvodnem delu etape je bilo več napadov, ki jih je glavnina nato nevtralizirala, dokler si ni šesterica kolesarjev, ki se niso potegovali za nobeno izmed ponujenih majic, pred vzponom na Colle Giovo privozila dve minuti prednosti. Ta dolg, enakomeren vzpon, na katerem je bila ubežna skupina ujeta, se je končal približno 80 kilometrov pred ciljem, ki je po profilu deloval kot pisan na kožo šprinterjem.

Prvi favorit Jonas Vingegaard je imel miren dan. FOTO: Luca Bettini/AFP
Prvi favorit Jonas Vingegaard je imel miren dan. FOTO: Luca Bettini/AFP

Dva izmed šprinterskih adutov, Francoz Magnier in domači up Milan, sta nato odpadla z zadnjega dela glavnine blizu vrha naslednjega vzpona na Bric Berton, kjer je strm naklon resno preizkusil ne-gorske specialiste. Milan in Magnier razlike proti razliki vozeči glavnini nista izničila in sta etapo sklenila z večminutnim zaostankom.

A do šprinterskega razpleta vendarle ni prišlo, saj je Segaertov drzni napad poskrbel za popoln dan njegove ekipe. V petek čaka glavnino večinoma ravninska etapa med Alessandrio in Verbanio, v zaključku 189-kilometrske preizkušnje pa bosta dve kratki, a zahtevni vzpetini.

Izidi, 12. etapa (Imperia-Novi Ligure, 175 km):

1. Alec Segaert (Bel/Bahrain-Victorious) 3:53:00

2. Toon Aerts (Bel/Lotto Intermarche) + 0:03

3. Guillermo Silva (Uru/Astana)

4. Ethan Vernon (VBr/NSN)

5. Jasper Stuyven (Bel/Soudal Quink-Step)

6. Orlois Aular (Kol/Movistar)

7. Madis Mihkels (Est/EF Education-EasyPost)

8. Jhonathan Narvaez (Ekv/UAE Emirates-XRG)

9. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain-Victorious)

10. Sakarias Koller Loeland (Nor/Uno-X Mobility) vsi isti čas

Skupni vrstni red (12/21):

1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain-Victorious) 48:10:38

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a bike) + 0:33

3. Thymen Arensman (Niz/Netcompany Ineos) 2:03

4. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) 2:30

5. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 2:50

6. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:12

7. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 3:34

8. Derek Gee-West (Kan/Lidl-Trek) 3:40

9. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora nasgrohe) 3:42

10. Chris Harper (Avs/Pinarelo Q35,6) 4:15

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji 2026

Emirati odkrili zadnji košček v Pogačarjevi sestavljanki za Tour

Kolesarji ekipe UAE Emirates so se na kronometru na dirki po Italiji pridružili številnim konkurentom z ogromno čelado za vožnjo na čas.
Nejc Grilc 20. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Ganna premočan, Vingegaard zmanjšal zaostanek, v rožnatem ostal Eulalio

Italijanski as Filippo Ganna je na 10. etapi Gira slavil jubilejno 40. zmago v karieri in 30. v vožnjah na čas. Danski favorit ni mogel streti Portugalca.
19. 5. 2026 | 17:56
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Italiji

V Pogačarjevem taboru zastrigli z ušesi: Vingegaard je briljanten

Na dirki po Italiji rožnato majico resda še vedno nosi Afonso Eulalio, a Jonas Vingegaard ostaja trdno v sedli in odlično na poti k prvi zmagi na Giru.
Nejc Grilc 19. 5. 2026 | 05:40
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Varovanec Gorazda Štanglja bo branil rožnato majico

Na Giru je na sporedu druga gorska etapa, rožnato majico brani Bahrain Victorious. Jakob Omrzel na Madžarskem po peterico. Na delu tudi ženska reprezentanca.
Matic Rupnik 17. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Emirati na Giru do nove zmage, Eulalio brani rožnato majico

Jhonatan Narváez je dobil osmo etapo dirke po Italiji s ciljem v Fermu. Afonso Eulalio napadel Jonasa Vingegaarda. Jakob Omrzel odličen na Madžarskem.
Matic Rupnik 16. 5. 2026 | 17:14
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
20. 5. 2026 | 16:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Black Cube

Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena.
Uroš Esih 20. 5. 2026 | 19:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podjetje

Boscarol z novo inovacijo: testira jo že policija, podpira Generali

Projekt podpira tudi Generali, kjer menijo, da lahko tehnologija pomembno prispeva k zmanjševanju tveganj v prometu.
20. 5. 2026 | 13:29
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
Preberite več

Več iz teme

Alec SegaertGiro d'ItaliaJonas VingegaardAfonso Eulaliodirka po ItalijiBahrain Victorious

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Pridruževanje Ukrajine EU

Merz za poseben status Ukrajine in varnostno klavzulo

Nemški kancler s predlogom o delnem članstvu države v Evropski uniji zarisuje novo obrambno-varnostno podobo stare celine.
Barbara Zimic 21. 5. 2026 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro d'Italia

Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

Belgijec Alec Segaert je z drznim samostojnim napadom ukanil šprinterje in slavil prvo zmago na Giru. Eulalio povečal prednost pred Vingegaardom.
21. 5. 2026 | 17:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
21. 5. 2026 | 17:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Igrače

NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
21. 5. 2026 | 17:48
Preberite več
Novice  |  Svet
Uboj iz malomarnosti

Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
21. 5. 2026 | 17:29
Preberite več
Novice  |  Svet
Velika Britanija

Razkrito ozadje imenovanja princa Andrewa za trgovinskega odposlanca

Objavljeni dokumenti razkrivajo tudi precej nenavadne podrobnosti o prinčevih preferencah med uradnimi potovanji.
21. 5. 2026 | 17:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Igrače

NIJZ: igrače z peskom odstranite z rokavicami in masko

Otroške igrače s peskom lahko vsebujejo azbest in predstavljajo tveganje za zdravje.
21. 5. 2026 | 17:48
Preberite več
Novice  |  Svet
Uboj iz malomarnosti

Air France in Airbus po letalski nesreči obsojena zaradi uboja iz malomarnosti

Za 228 umrlih potnikov in članov posadke iz malomarnosti morata letalski prevoznik in evropski proizvajalec letalske opreme plačati 225.000 evrov.
21. 5. 2026 | 17:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo