Segaert z drznim napadom prelisičil šprinterje

Belgijski kolesar Alec Segaert je dobil 12. etapo Gira d'Italia, potem ko je z nepričakovanim poznim napadom šprinterjem preprečil priložnost za množični šprint, medtem ko je njegov moštveni kolega in sostanovalec v sobi Afonso Eulalio še naprej ostal v vodstvu v skupnem seštevku.

Segaert, ki je na Giru nastopil prvič, je prišel do svoje prve etapne zmage na tritedenski dirki, potem ko je nekaj več kot tri kilometre pred ciljem sprožil odločilen napad v razgibani etapi. Triindvajsetletni kolesar ekipe Bahrain Victorious je slavil v Novi Ligureju na razgibani 175-kilometrski etapi z začetkom v Imperii, v kateri sta bila na zadnjem vzponu na Bric Berton odpadla njegova ključna šprinterska tekmeca Jonathan Milan in Paul Magnier.

Afonso Eulalio je dobil vmesni šprint in bonus sekunde. FOTO: Luca Bettini/AFP

Portugalec Eulalio je po zaslugi točk na vmesnem šprintu svojo prednost pred prvim favoritom dirke Jonasom Vingegaardom povečal na 33 sekund.

Načrtovani napad Alec Segaert: »Ta napad sem načrtoval že včeraj zvečer. Etapa se je odvijala odlično, na vzponu je bil močan ritem, nekateri iz šprinterskih ekip so odpadli, nekateri so se pri pomoči kapetanom utrudili. Ko so bili vsi meji z močmi, je bila moja priložnost, dal sem vse od sebe in uspelo mi je. To je prva zmaga na italijanskih dirkah v članski kategoriji, sem pa veliko vozil tu na dirkah mlajših kategorij, nosil tudi majico vodilnega na Giru naslednje generacije. Ampak današnja zmaga je nekaj neverjetnega. Pa še Afonso še naprej nosi rožnato majico. Res je za nas dirka zelo uspešna.«

V uvodnem delu etape je bilo več napadov, ki jih je glavnina nato nevtralizirala, dokler si ni šesterica kolesarjev, ki se niso potegovali za nobeno izmed ponujenih majic, pred vzponom na Colle Giovo privozila dve minuti prednosti. Ta dolg, enakomeren vzpon, na katerem je bila ubežna skupina ujeta, se je končal približno 80 kilometrov pred ciljem, ki je po profilu deloval kot pisan na kožo šprinterjem.

Prvi favorit Jonas Vingegaard je imel miren dan. FOTO: Luca Bettini/AFP

Dva izmed šprinterskih adutov, Francoz Magnier in domači up Milan, sta nato odpadla z zadnjega dela glavnine blizu vrha naslednjega vzpona na Bric Berton, kjer je strm naklon resno preizkusil ne-gorske specialiste. Milan in Magnier razlike proti razliki vozeči glavnini nista izničila in sta etapo sklenila z večminutnim zaostankom.

A do šprinterskega razpleta vendarle ni prišlo, saj je Segaertov drzni napad poskrbel za popoln dan njegove ekipe. V petek čaka glavnino večinoma ravninska etapa med Alessandrio in Verbanio, v zaključku 189-kilometrske preizkušnje pa bosta dve kratki, a zahtevni vzpetini.

Izidi, 12. etapa (Imperia-Novi Ligure, 175 km):

1. Alec Segaert (Bel/Bahrain-Victorious) 3:53:00

2. Toon Aerts (Bel/Lotto Intermarche) + 0:03

3. Guillermo Silva (Uru/Astana)

4. Ethan Vernon (VBr/NSN)

5. Jasper Stuyven (Bel/Soudal Quink-Step)

6. Orlois Aular (Kol/Movistar)

7. Madis Mihkels (Est/EF Education-EasyPost)

8. Jhonathan Narvaez (Ekv/UAE Emirates-XRG)

9. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain-Victorious)

10. Sakarias Koller Loeland (Nor/Uno-X Mobility) vsi isti čas

Skupni vrstni red (12/21):

1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain-Victorious) 48:10:38

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a bike) + 0:33

3. Thymen Arensman (Niz/Netcompany Ineos) 2:03

4. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) 2:30

5. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 2:50

6. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:12

7. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 3:34

8. Derek Gee-West (Kan/Lidl-Trek) 3:40

9. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora nasgrohe) 3:42

10. Chris Harper (Avs/Pinarelo Q35,6) 4:15