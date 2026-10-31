Pogačar ima z Vuelto neporavnane račune, a Giro v Sloveniji bi ga lahko premamil

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je že naznanil svoje glavne cilje v sezoni 2027 – venomer je pri njem v prvem planu dirka po Franciji, dobiti pa si želi tudi dirki, kjer je letos zaradi poškodbe zmago prepustil tekmecem, dirko po Španiji in svetovno prvenstvo. Ker pa smo v zadnjih dneh pisali, da bi lahko v Slovenijo zavila tudi dirka po Italiji, pa bi se lahko njegovi načrti vnovič spremenili. Njegov agent in zastopnik Alex Carera je v oddaji Radiocorsa na italijanski javni radioteleviziji RAI spregovoril tudi o morebitni vrnitvi na rožnato pentljo. Pravi, da je vrnitev na dirko po Španiji precej verjetnejša. »Tadej ima z Vuelto zagotovo še neporavnane račune, takšnih stvari pa ne mara puščati nedokončanih,« je poudaril Carera. Spomnimo, Pogačar je na poti k skupni zmagi ...