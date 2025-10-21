Ali bo ekipa Luke Mezgeca ostala brez licence svetovne serije?

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je objavila seznam ekip, ki so pred sezono 2026 zaprosile za licenco svetovne serije. Na seznamu je devetnajst ekip, med katerimi pa manjka Jayco Alula Luke Mezgeca. Avstralska zasedba verjetno zgolj zamuja s prijavo, zato ni razloga za preplah. Če do prvega novembra ne bodo oddali zahtevanih dokumentov, ne bodo dobili licence, mesto med elito pa bo obržal francoski Cofidis.

V teoriji lahko kolesarji Jayco Alule zdaj zapustijo svojo ekipo in se pridružijo kakšnemu drugemu moštvu, a do tega verjetno ne bo prišlo. Večina ekip je namreč že polnih, Luka Mezgec in sotekmovalci pa imajo verjetno zagotovilo, da bo ekipa vozila tudi prihodnje leto.

Izraelska ekipa se (vsaj na papirju) poslavlja

Po vsem znanih zapletih se bo ekipa Israel Premier-Tech preimenovala. Pred sezono 2026 so registrirani z imenom Cycling Academy in imajo kanadsko licenco. Njihovo ime se bo do začetka prihodnje sezone verjetno še spremenilo, a iskanje sponzorja bo z njihovo zgodovino precej zahteven zalogaj. Iz vidne vloge se umika tudi lastnik ekipe Sylvan Adams.

Kanadski kolesar Derek Gee je zapustil ekipo Israel Premier-Tech, proti kateri se bo očitno boril na sodišču. FOTO: Luca Bettini/AFP

Intermarché-Wanty in Lotto se bosta združila

Dolgo časa se je v kolesarskih krogih šušljalo, da se bosta združili ekipi Intermarché-Wanty in Lotto. Zdaj se je to tudi uradno zgodilo, a ker je iz dveh nastala ena ekipa, je zaradi tega brez pogodb ostalo precej kolesarjev in osebja. Ekipo zapušča Biniam Girmay, ki naj bi se preselil k izraelski ekipi, ostajata pa Arnaud de Lie in Lennert van Eetvelt. Propadli sta tudi ekipi Arkéa-B&B Hotels in Wagner Bazin-WB, zato smo videli mnogo nenadejanih zaključkov karier.

Zanimivo, za World Tour licenco se je prijavila tudi ekipa Pinarello-Q36,5 Pro Cycling. Moštvo Toma Pidcocka je letos resda močno napredovalo, a ni zbralo dovolj točk, da bi se lahko na papirju potegovalo za vstop med elito. Enako velja za francoski Cofidis, ki je po letošnji sezoni zaradi premajhnega števila točk zdrsnil med prokontinentalne ekipe, v izdihljajih sezone jih je prehitel norveški Uno-X Mobility. Francozi so bi v svetovno serijo prišli le, če bi kakšna ekipa imela presenetljive težave.

Menjave ekip so vselej zelo tvegane, a ko je Tom Pidcock iz Ineosa prišel v Q36.5, je očitno naredil vrhunsko potezo. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Na novo med prokontinentalne ekipe prihaja Modern Adventure Pro Cycling, profesionalna ekipa iz Združenih držav Amerike, ki jo bo vodil nekdanji kolesar George Hincapie. V svoje vrste je zvabil kar nekaj zvenečih imen, med njimi naj bi bil po poročanju kolesarskega novinarja Daniela Bensona tudi novozelandski državni prvak in trenutni član kranjskega Factor Racinga Paul Wright. Kranjčani pred novo sezono prav tako krepijo svojo ekipo, k njim prihaja tudi nekaj mladih slovenskih upov, ki so se že dokazali na mednarodni ravni.

Iz nižjih ravni je napredovala italijansko-madžarska ekipa MBH Bank CSB Ballan, ki ima sicer tudi povezave do madžarskega predsednika Viktorja Orbána, glavni dolgoročni cilj pa je uvrstitev na Dirko po Italiji. Solution Tech-Vini Fantini se bo drugo leto imenovala Toscana Factory, Unibet Tietema Rockets pa bo namesto youtuberja Basa Tietemaja na mesto drugega sponzorja pripeljala novega sponzorja.