FOTO:Ali nekdanji smučarski skakalec Roglič res nima nobene slabosti?

Najbolj grozi Rogliču prav rojak Pogačar

Nemci se sprašujejo, ali ima nekdanji smučarski skakalec Roglič sploh kakšno slabost. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Do vrha lahko pripleza tudi izkušeni Kolumbijec Rigoberto Uran

Tadej Pogačar (desno) ta čas najmočneje ogroža Primoža Rogliča. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Kolumbijski kolesar Rigoberto Uran še ni rekel zadnje. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

O novem uspehu slovenskega kolesarstva na Tour de Franceu po nedeljski 15. etapi z dvojno zmagoin vodilnega na Tourumednarodni mediji pišejo v presežnikih. Slovenija je precej spredaj v dvoboju s Kolumbijo. Roglič in Pogačar namreč tekmujeta v svoji ligi, so zapisali tudiNa 107. francoski pentlji sta se Slovenca veselila dvojne zmage. Po 15 etapah Toura in 2648,5 kilometra prevoženih cest je v skupni razvrstitvi Roglič v rumeni majici s 40 sekundami naskoka pred rojakom Pogačarjem.Kolumbijci oziroma hribolazci iz Andov, kot so jih poimenovali pri DPA, sicer računajo na protinapad v zadnjem tednu, ko se bo dirka povzpela nad 2000 metrov nadmorske višine, a je lanski zmagovalec dirke po Francijiv 15. etapi odpadel, tudi drugi kolumbijski specialisti so že zaostali. Po mnenju pisca so favoriti na dirki le še štirje, prvi je brez dvoma Roglič. Ali nekdanji smučarski skakalec res nima nobenih slabosti, se sprašujejo pri DPA.Tudi v nedeljo je zmagovalec Vuelte ves čas povsem nadzoroval vzpon na Grand Colombier. Tekmeci mu niti na najstrmejših delih niso mogli priti do živega. Njegova končna zmaga postaja vse bolj verjetna. Gorskih etap je vse manj, na gorskem kronometru predzadnji dan po La Planche des Belles Filles pa bo bržčas pridobil še več časa.Kot največjo prednost trenutno drugouvrščenegapri DPA izpostavljajo, da je. In prav zato je ta čas največja grožnja Rogliču. »Vse ali nič,« je njegov moto. In zato bi lahko povzročil težave tudi Rogličevi super ekipi Jumbo Visma.Če bo želel Roglič v Parizu zmagati, bo moral pozornost nameniti in paziti tudi na mlajšega kolega iz reprezentance. Saj bo ta zagotovo še naprej napadal. »V tem trenutku se zdi neustavljiv. Ampak morda bo še prišel kakšen dan, ko bo pokazal slabosti,« je o Rogliču dejal Pogačar. A ena stvar je jasna:, saj mu njegova ekipa UAE Emirates ne bo mogla veliko pomagati.Tretji v skupni razvrstitvi je izkušeni Kolumbijec, ki za Rogličem zaostaja za 1:34 minute. Mož iz Urraa deluje v ozadju, njegova največja prednost so bogate izkušnje. Zelo dobro zna razporediti svoje moči. Triintridesetletnik nastopa že na svoji 19. veliki dirki v karieri, sedemkrat je dosegel uvrstitve med najboljših deset.Njegov največji uspeh je drugo mesto na Touru 2017. A da bi se lahko v rumenem pripeljal v Pariz, je le malo verjetno. Ne more se približati Slovencema. Toda mesto na zmagovalnem odru ima na dosegu roke.Med favoriti je po mnenju DPA tudi še četrtouvrščeni Kolumbijec, ki po 15 etapah zaostaja 1:45 minute. Kolesar iz Pesce velja za vročekrvneža. Ko je na Giru padel zaradi nespametne poteze enega od gledalcev, mu ni ostal dolžan, ampak se ga je lotil s pestmi. Ta temperament mu na kolesu služi, da lahko dirka na najvišji ravni.Do zdaj se je dirkač Astane zelo trudil slediti tempu, ki ga narekujeta Slovenca. Njegovo največje upanje za napad je v 17. etapi, ko se bodo kolesarji v sredo podali na 2304 metre visok vrh Col de la Loze. To je povsem njegov teren – točno takšen, kot ga ima doma v Kolumbiji.