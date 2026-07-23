Za številne Slovence dopustovanje na hrvaški obali ni več edina­ stalnica, pri nas je tudi vse več kolesarskih nomadov, ki slovenskim asom sledijo po največjih dirkah na svetu. Vrhunec njihovega romanja je Tour de France, predvsem alpske etape, ki nam niso le najbližje, temveč so tudi najbolj spektakularne. Nič pa po drami ne presega Alpe d'Hueza, najslavnejšega kolesarskega stadiona na svetu.

Ko se bosta na njem jutri in v soboto končali 19. in 20. etapa bo predvsem ­slovenski. Kajpak zaradi Tadeja Pogačarja, ki bo na njem poskušal slaviti prvo slovensko zmago in potrditi peto končno zmagoslavje na Elizejskih poljanah, ter vojske navijačev, ki ga bodo spodbujali na poti do zgodovinskega podviga.