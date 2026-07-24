Kolumbijec hudo trčil v avtomobil Andreja Hauptmana: Pred nami je padel navijač

Tadej Pogačar je na mitskem Alpe d'Huezu prišel do neverjetne zmage v rumeni majici. Še nekaj kilometrov pred ciljem je prehitel tudi Einerja Rubia (Movistar) in Tobiasa Hallanda Johannessena (Uno-X Mobility), ki sta bila dolgo v boju za etapno zmago, zagotovo bi oba končala med deseterico, naposled pa je eden izmed njiju dirko končal v reševalnem vozilu, potem ko se je zaletel v Pogačarjevo spremljevalno vozilo.

Johannessen, ki je bil odličen peti, je za norveške medije dejal, da je videl hudo nesrečo: »Videl sem, da je Rubio trčil v avtomobil moštva UAE Emirates. Ni bilo videti dobro. Mislim, da je z obrazom udaril v steklo avtomobila. Upam, da je z njim vse v redu,« je dejal Norvežan. V prvem spremljevalnem vozilu Emiratov so na tej dirki športna direktorja Emiratov Joxean Matxin Fernández in Andrej Hauptman, družbo pa jima dela še Boštjan Kavčnik.

Odzval se je tudi Hauptman: »V zadnjih sedmih kilometrih smo bili v stresu. En navijač je padel pred nami, mi smo zavrli in v zadnjo šipo nam je priletel kolesar Movistarja in je obležal čisto krvav. Vsako leto je hujše, peklensko je bilo tudi glede tega.

Na fotografijah po dogodku, ki so jih objavili norveški mediji je bilo mogoče videti Rubia, kako prejema zdravniško pomoč, podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa za zdaj niso znane. Verjetno je bila za nesrečo kriva nora množica, ki je na trenutke povsem zablokirala cesto – kolesarji so lahko šli mimo, za avtomobile pa je bilo več težav. Udarec z obrazom v zadnje steklo avtomobila je zelo resen, ekipa pa je objavila, da je Rubio sicer v bolečinah, a je povsem povit zapustil zdravstveni center.

»To so stvari, na katere ne moreš vplivati. Mi se zavedamo, da nas navijači čakajo tukaj, nekateri po več dni, ampak v vzhičenosti se hitro pripeti napaka. Videli smo tudi, da so kolesarji, ki so zmagovali v etapah, v takšnih zaključkih padli, ampak na srečo se je vse skupaj super izšlo in držimo pesti, da bo tako še dva dni,« je v cilju etape še povedal Andrej Hauptman.

Navkljub slabemu dogodku – upajmo, da bo s Kolumbijcem kmalu vse v redu –, je bil tudi Johannessen navdušen nad kuliso. »To je bilo nekaj najbolj norega, kar sem doživel. Množica navijačev je bila neverjetna. Bila je res divja izkušnja,« je povedal Norvežan.