Alpski trojček se nadaljuje s kraljevsko etapo

Kraljevska etapa bo prevetrila vrstni red med deseterico. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Spremljanje 17. etape v živo začnemo ob 12.30.

Skupni vrstni red pred 17. etapo:

Profil 17. etape

Alpski trojček se nadaljuje s kraljevsko 17. etapo od Grenobla do vrha Meribela in še višjega Loza, dolga je 168 kilometrov.Cesta se vzpenja od samega starta, edini leteči cilj je na 45. kilometru, po 88. kilometru pa se začne klanec na Madeleine, ki je dolg kar 17 kilometrov in ima 8,4-odstotni povprečni naklonon, vrh je točno 2000 metrov nad morjem. Sledi 25 kilometrov dolg spust, nato se začne zaključni vzpon na Loze, ki je dolg 21,5 kilometra. Zadnjih šest kilometrov je najtežjih, saj jih čaka tudi 24-odstotni naklon. Vrh Loza je 2304 metre nad morjem.Kraljevska etapa v pravem pomenu, saj bodo kolesarji morali premagati kar dva dvatisočaka, kar je v tretjem tednu dirke še posebej težko. To je etapa, ki so se je vsi najbolj bali že pred startom v Nici. nosilec rumene majice, etapo opisuje kot najtežjo na letošnji dirki, opozarja na zaključek, saj gre po njegovih besedah za najbolj noro strme zadnje kilometre letošnjega Toura. Pričakuje napadalnost tekmecev in etapo, ki si res zasluži kraljevi naziv.je lovec na sekunde, ki ga ločijo od rumene majice. Danes je spet dan, ko bo moral poskusiti še zmanjšati časovno razliko med njima.Preostali tekmeci so tudi včeraj pokazali šibkost v zaključku, razensi nihče ni upal napasti, pa še njegov napad je bil jalov. Današnja etapa bo dobro prevetrila vrstni red prve deseterice, upajmo, da bo vrh ostal nespremenjen oziroma tudi če se zamenjata imeni na samem vrhu, bo to za slovensko kolesarstvo praznični dan. Danes je z dirke odstopil lanski zmagovalec, njegovo počutje se je slabšalo iz dneva v dan, moral se je posloviti.1.Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 70:06:472.Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:403.Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:01:344.Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:01:455.Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:02:036.Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:02:137.Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 0:02:168.Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:03:159.Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:1910.Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:05:43