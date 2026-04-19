Remco pokazal mišice in dobil klasiko, Glivar najboljši Slovenec

Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull BORA Hansgrohe) je zmagovalec kolesarske dirke Amstel Gold Race. V ciljnem šprintu je za zmago premagal Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl Trek), s katerim sta skupaj prevozila zadnjih 20 kilometrov.

Evenepoel je v odsotnosti slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja upravičil status prvega favorita na 257,2 kilometra dolgi preizkušnji od Maastrichta do Valkenburga in po lanskem tretjem mestu tokrat prišel do zmage, 11. belgijske na tej klasični preizkušnji. Dosegel je sedmo zmago v sezoni in 74. v karieri. Lanski presenetljivi zmagovalec Skjelmose pa se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom. V šprintu glavnine, ki je zaostala skoraj dve minuti, si je tretje mesto na dirki privozil Francoz Benoit Cosnefroy (UAE Emirates).

V zgodnjem delu preizkušnje je bil precej časa v vodstvu Italijan Marco Frigo (NSN) in si privozil pol minute naskoka. A manjša skupna, v kateri je bil tudi Evenepoel, je ubežnika lovila in ga 36 kilometrov pred ciljem tudi ujela. Pozneje se je oblikovala manjša vodilna skupina, v kateri je bil sprva poleg obeh poznejših vodilnih še Francoz Romain Gregoire (Groupama - FDJ), ki pa ni zdržal njunega ritma in je dvajset kilometrov pred ciljem popustil ter še nekaj kilometrov zatem pristal v glavnini, ki pa je takrat že imela več kot minuto zaostanka. Ciljno črto je nazadnje prečkal kot četrti tik za Cosnefroyem.

O zmagi sta tako odločala le Evenepoel in Skjelmose, ki sta skupaj prišla tudi v zadnji kilometer. V vodstvu je bil Danec, toda Evenepoel je imel, ko je nekaj sto metrov pred ciljem skočil naprej, dovolj moči, da je v sprintu brez težav prišel do zmage.

»Ta zmaga mi veliko pomeni, zadnji mesec je bil sicer dober, ampak pomembno je tudi zmagati. Ta dirka mi je všeč, ima veliko majhnih vzponov. Razplet je bil podoben kot lani, le da sem tokrat bolje odpeljal v finišu. Hvala ekipi, ki me je pripeljala v položaj, da sem se lahko boril za zmago,« je za prireditelje po zmagi dejal Evenepoel, moštveni kolega Primoža Rogliča in dvakratni olimpijski prvak.

Na dirki so nastopili trije slovenski kolesarji. Na koncu je bil najvišje Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech), ki je v cilj prišel v drugi skupini z 2:55 minute zaostanka in bil 18. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je bil z zaostankom 4:22 na koncu 60., Jan Tratnik, moštveni sotekmovalec zmagovalca, ki je Belgijcu tudi aktivno pomagal pri lovu na ubežnike, pa je na koncu pristal na 89. mestu (+ 7:43).