Andraž Vehovar bi podaljšal zlato kolesarsko dobo

Slovenska kolesarska srenja je ta konec tedna ugotovila, da je volilna seja skupščine KZS lahko bolj napeta kot dirke, na katerih v zadnjih letih kot za stavo zmagujejo naši asi. Do petka sta bila kandidata za predsednika zveze Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjske, in Pavel Marđonović, direktor podjetja Holcim Slovenija. V soboto pa je novi predsednik postal Andraž Vehovar, ki je v kajaku na divjih vodah pred tremi desetletji v Atlanti osvojil olimpijsko srebro.

»Velika odgovornost in veliko dela nas čaka. To je bilo veliko presenečenje za slovenski kolesarski svet, tudi zame je bilo sprejetje tega izziva velika prelomnica. Po vseh klicih, ki sem jih dobil od prijateljev kolesarjev in ljudi, ki delajo na zvezi, sem se odločil, da bom v zadnjem trenutku skočil zraven in pomagal naprej vleči ta voz,« je danes povedal novi predsednik KZS.