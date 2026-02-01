  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Andraž Vehovar bi podaljšal zlato kolesarsko dobo

    Srebrni olimpijec iz Atlante 1996 je na čelu Kolesarske zveze Slovenije presenetljivo nasledil Pavla Marđonovića.
    Andraž Vehovar bo naslednja štiri leta vodil Kolesarsko zvezo Slovenije. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Andraž Vehovar bo naslednja štiri leta vodil Kolesarsko zvezo Slovenije. FOTO: Leon Vidic
    Miha Hočevar
    1. 2. 2026 | 16:07
    5:46
    A+A-

    Slovenska kolesarska srenja je ta konec tedna ugotovila, da je volilna seja skupščine KZS lahko bolj napeta kot dirke, na katerih v zadnjih letih kot za stavo zmagujejo naši asi. Do petka sta bila kandidata za predsednika zveze Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjske, in Pavel Marđonović, direktor podjetja Holcim Slovenija. V soboto pa je novi predsednik postal Andraž Vehovar, ki je v kajaku na divjih vodah pred tremi desetletji v Atlanti osvojil olimpijsko srebro.

    »Velika odgovornost in veliko dela nas čaka. To je bilo veliko presenečenje za slovenski kolesarski svet, tudi zame je bilo sprejetje tega izziva velika prelomnica. Po vseh klicih, ki sem jih dobil od prijateljev kolesarjev in ljudi, ki delajo na zvezi, sem se odločil, da bom v zadnjem trenutku skočil zraven in pomagal naprej vleči ta voz,« je danes povedal novi predsednik KZS.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Volilna skupščino

    Andraž Vehovar namesto odstopljenega Ivana Šmona v bitko za predsednika

    Velik zasuk na volilni seji skupščine Kolesarske zveze Slovenije, Pavel Marđonović je presenetljivo za izzivalca dobil nekdanjega olimpijca
    Matic Rupnik 30. 1. 2026 | 19:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    pred volitvami

    Evropsko prvenstvo je nacionalni projekt

    Slovenski kolesarski klubi bodo 31. januarja med Pavlom Marđonovićem in Ivanom Šmonom izbrali predsednika zveze.
    Miha Hočevar 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Volitve

    V boj za predsednika Kolesarske zveze Slovenije dva kandidata

    Neuradno se bosta za mesto predsednika pomerila dva kandidata, pred katerima je verjetno največji projekt v zgodovini slovenske kolesarske zgodovine.
    Matic Rupnik 16. 1. 2026 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Ljubljana bo gostila evropsko kolesarsko prvenstvo leta 2026, termin je neugoden

    Zdaj je tudi uradno: Slovenija bo gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Maruša Tereza Šerkezi vrhunsko začela letošnje prvenstvo v Franciji.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kolesarstvo

    Predlog Slovenije: Leta 2029 naj se dirka po Franciji začne v Sloveniji

    Organizatorjem dirke po Franciji bo predsednik vlade Robert Golob predlog predal čez dober teden dni.
    18. 7. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kolesarstvoKolesarska zveza SlovenijePavel MarđonovićAndrej HauptmanAndraž Vehovarkd rog

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Epsteinovi dokumenti

    Fotografija, ki preganja Andrewa: sklonjen nad žensko, nato čaj v palači

    Andrew je v razvpitem intervjuju za BBC leta 2019 dejal, da je v New York odpotoval le zato, da bi prekinil stike z Epsteinom.
    1. 2. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško v zadnjih minutah poskrbel za eksplozijo veselja na Old Traffordu

    Benjamin Šeško je v četrti minuti sodnikovega dodatka z izjemnim golom Manchester Unitedu prinesel tri točke in poskrbel za ekstazo navdušenja.
    Matic Rupnik 1. 2. 2026 | 17:08
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Willingen

    Dominantni Domen Prevc več kot 30 točk pred konkurenco

    Po ženski tekmi, na kateri je bila Nika Prevc odlična tretja, je njen brat Domen vknjižil novo dominantno zmago v svetovnem pokalu v smučarskih skokih.
    1. 2. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Milica Prešeren: Nikoli ne zlorabim zaupanja sogovornikov

    »Mogoče dobro dene dognanje, da nisi edini s tako izkušnjo,« o osebnih zgodbah, ki jih razgalja v dokumentarni seriji, razmišlja avtorica Milica Prešeren.
    Urša Izgoršek 1. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Kdo bo nadzoroval jedrske arzenale sveta? Rusija in ZDA odslej brez varovalk

    V četrtek se bomo poslovili še od zadnjega sporazuma med jedrskima velesilama, ki je omejeval njun smrtonosni arzenal.
    Boris Čibej 1. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Willingen

    Dominantni Domen Prevc več kot 30 točk pred konkurenco

    Po ženski tekmi, na kateri je bila Nika Prevc odlična tretja, je njen brat Domen vknjižil novo dominantno zmago v svetovnem pokalu v smučarskih skokih.
    1. 2. 2026 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Milica Prešeren: Nikoli ne zlorabim zaupanja sogovornikov

    »Mogoče dobro dene dognanje, da nisi edini s tako izkušnjo,« o osebnih zgodbah, ki jih razgalja v dokumentarni seriji, razmišlja avtorica Milica Prešeren.
    Urša Izgoršek 1. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Kdo bo nadzoroval jedrske arzenale sveta? Rusija in ZDA odslej brez varovalk

    V četrtek se bomo poslovili še od zadnjega sporazuma med jedrskima velesilama, ki je omejeval njun smrtonosni arzenal.
    Boris Čibej 1. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo