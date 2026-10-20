Kako hitro bi maraton odtekel Tadej Pogačar?

Norveški kolesar Andreas Leknessund je po koncu zahtevne sezone, v kateri je nastopil na dveh tritedenskih dirkah, navdušil še s tekaškim dosežkom. Sedemindvajsetletni član moštva Uno-X Mobility je na polmaratonu v Amsterdamu dosegel čas 1:15:24 in se med skoraj 13.000 udeleženci uvrstil na 47. mesto. Tukaj bi se lahko vprašali, kako hiter bi bil na maratonu najboljši kolesar vseh časov Tadej Pogačar? Leknessund je 21,1 kilometra dolgo preizkušnjo pretekel s povprečnim ritmom treh minut in 34 sekund na kilometer. V zaključku je še pospešil in zadnje kilometre pretekel še hitreje (med 3:20 in 3:30 na kilometer). Na letošnjem ljubljanskem maratonu bi čas zadoščal za 24. mesto – s tem bi, zanimivo, zaostal za dvema znanima amaterskima kolesarjema Primožem Porento in Luko Tavčarjem, ki sta ...