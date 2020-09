FOTO:Andrej Hauptman: Bitka za rumeno majico bo še izjemno trda

Ljubljana - Karavani Toura se je v začetku zadnjega tedna dirke pridružil še en Slovenec. Andrej Hauptman je svoja varovanca pri ekipi UAE Tadeja Pogačarja in Jana Polanca doslej spremljal na daljavo, precej bližje pa jima bo v teh dneh, ko bo padla odločitev o rumeni majici.»Tadej je vedno umirjen, vendar je Tour največja dirka z domala vsemi najboljšimi na svetu. Teden bo še zelo dolg, on pa deluje mirno in je v izjemni formi, upamo, da ostane tako,« športnega direktorja Hauptmana ne skrbi stanje 21-letnega aduta ekipe iz Združenih arabskih emiratov.Vseeno pa ne napoveduje njegove zmage, ne nazadnje ne napoveduje še niti ...