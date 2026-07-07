Andrej Hauptman: Cilj je samo eden, Tadej v rumeni majici v Parizu

Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem osvojila že domala vse, kar se osvojiti da. Kljub temu je v 2. etapi Toura doživela nekaj novega. Potem ko je slovenski šampion 1. mesto odstopil Mehičanu Isaacu del Toru, je prvič na največji dirki na svetu slavila dvojno etapno zmago. Čustveni naboj, ki se je ob tem sprožil, je bil nepozaben. Vendar ga mora ekipa hitro pozabiti in se osredotočiti na delo, ki jo čaka do cilja 26. julija v Parizu, pravi športni direktor Andrej Hauptman.

»Osnovni načrt je priti v Pariz z rumeno majico. Bomo pa videli, kako se bo razvijala dirka. Če bomo ob rumeni majici osvojili še kaj drugega, bo to le bonus,« je v pogovoru za Delo povedal Hauptman.