Andrej Hauptman: Pomembna le rumena majica

Na Touru ni lahkih dni. To gotovo velja za letošnjo dirko, na kateri je karavana na vso moč prekolesarila tudi 17. etapo, čeprav je pred njo izjemno zahteven alpski trojček, v katerem bodo morali kolesarji premagati skoraj 13.000 višinskih metrov. To so tudi dnevi, v katerih bo padla odločitev o zmagovalcu 113. dirke po Franciji, na kateri ima Tadej Pogačar (UAE) kljub zdravstvenim težavam moštvenega kolega Adama Yatesa vse pod nadzorom.

»Vse je v redu, Tadej je miren. V ekipi vlada zelo dobra energija, vendar se ve, kako je na Touru, vse je lahko v najlepšem redu do ovinka, ko gre vse narobe. Moramo biti zbrani do konca,« je športni direktor Andrej Hauptman previden v napovedih