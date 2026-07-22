  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Andrej Hauptman: Pomembna le rumena majica

Tour 2026: V taboru Tadeja Pogačarja samozavestni pred odločilnim alpskim trojčkom. Yates naj bi okreval do kraljevske etape.
Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar
Galerija
Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar
Miha Hočevar
22. 7. 2026 | 20:03
22. 7. 2026 | 20:09
4:42
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Na Touru ni lahkih dni. To gotovo velja za letošnjo dirko, na kateri je karavana na vso moč prekolesarila tudi 17. etapo, čeprav je pred njo izjemno zahteven alpski trojček, v katerem bodo morali kolesarji premagati skoraj 13.000 višinskih metrov. To so tudi dnevi, v katerih bo padla odločitev o zmagovalcu 113. dirke po Franciji, na kateri ima Tadej Pogačar (UAE) kljub zdravstvenim težavam moštvenega kolega Adama Yatesa vse pod nadzorom.

»Vse je v redu, Tadej je miren. V ekipi vlada zelo dobra energija, vendar se ve, kako je na Touru, vse je lahko v najlepšem redu do ovinka, ko gre vse narobe. Moramo biti zbrani do konca,« je športni direktor Andrej Hauptman previden v napovedih

Šport  |  Drugo
Prezgodnja smrt

Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
21. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nad silo s silo

Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
21. 7. 2026 | 16:48
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
20. 7. 2026 | 14:37
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarAndrej HauptmankolesarstvoMatej MohoričTour 2026dirka po FrancijiTour de FranceRemco Evenepoel

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Celje

Pripor za osumljenca umora partnerke v Vuhredu

Očitajo mu kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način.
22. 7. 2026 | 20:54
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Andrej Hauptman: Pomembna le rumena majica

Tour 2026: V taboru Tadeja Pogačarja samozavestni pred odločilnim alpskim trojčkom. Yates naj bi okreval do kraljevske etape.
Miha Hočevar 22. 7. 2026 | 20:03
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

V ZDA skok števila ljudi, ki kradejo osnovna živila

Zaradi inflacije in težkih razmer so v ZDA zabeležili strm porast števila ljudi, ki v veleblagovnicah kradejo osnovna živila.
Mirt Bezlaj 22. 7. 2026 | 18:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Bližnji vzhod

»Večni« premier bo do volitev stavil na izredne razmere

Vlada Benjamina Netanjahuja je preživela s pomočjo najbolj skrajnih sil, Izraelci bodo odšli na volišča 27. oktobra.
Boštjan Videmšek 22. 7. 2026 | 18:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

Lesena hiša ob jezeru Memphremagog sledi strmemu terenu, odpira poglede v naravo in navdušuje z arhitekturo biroja yh2 architecture.
22. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

V ZDA skok števila ljudi, ki kradejo osnovna živila

Zaradi inflacije in težkih razmer so v ZDA zabeležili strm porast števila ljudi, ki v veleblagovnicah kradejo osnovna živila.
Mirt Bezlaj 22. 7. 2026 | 18:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Bližnji vzhod

»Večni« premier bo do volitev stavil na izredne razmere

Vlada Benjamina Netanjahuja je preživela s pomočjo najbolj skrajnih sil, Izraelci bodo odšli na volišča 27. oktobra.
Boštjan Videmšek 22. 7. 2026 | 18:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

Lesena hiša ob jezeru Memphremagog sledi strmemu terenu, odpira poglede v naravo in navdušuje z arhitekturo biroja yh2 architecture.
22. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo