Andrej Hauptman: Za Tour bo Tadej vrhunsko pripravljen

»Vsi so se pritoževali, da Tadej Pogačar zmaguje povsod – nihče pa ni vedel, da ga bomo tako zelo pogrešali,« so pred dnevi zapisali na kolesarski spletni strani Velo. Merili so na Giro, ki doslej ni ponudil veliko razburjenja v boju za rožnato majico, temveč predvsem preračunljivo kolesarjenje Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike) pričakovani zmagi naproti. In kje je Pogačar? Na Sierri Nevadi se pripravlja za naskok na peto zmago na Touru.

Višinski tabor na jugu Španije je drugi del priprav za dirko po Franciji, ki so se začele po dirki po Romandiji. Iz Švice je moral le skočiti čez mejo, da je proučil nekatere od ključnih preizkušenj. Družbo mu je delal tudi športni direktor pri ekipi UAE Andrej Hauptman, s katerim bosta skupaj lovila peto rumeno majico v Parizu.